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МАГАТЕ найближчим часом розгорне моніторингові місії на всіх АЕС України

Київ • УНН

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КИЇВ. 10 січня. УНН. Міжнародне агентство з атомної енергії (МАГАТЕ) найближчим часом прибуде до України для розгорнення моніторингових місій на всіх атомних електростанціях. Про це повідомив в.о голови Держатомрегулювання Олег Коріков під час брифінгу, передає кореспондент УНН.

МАГАТЕ найближчим часом розгорне моніторингові місії на всіх АЕС України

Цитата

«Україна запросила влаштувати моніторингові місії МАГАТЕ на всіх інших атомних станціях, включаючи Чорнобильську АЕС. МАГАТЕ погодилося й найближчим чосом ці місії будуть розгорнуті на всіх АЕС», - розповів Коріков.

За його словами, головна мета цих місій – це моніторинг стану безпеки ядерних установок в умовах військових впливів.

«Таким чином місія МАГАТЕ найближчим часом прибуде до нас й більш широко буде представлена в Україні на всіх атомних електростанціях», - додав Коріков.

Доповнення

У грудні 2022 року повідомлялося, що генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Гроссі провів черговий раунд переговорів у москві щодо створення демілітаризованої зони навколо захопленої російськими окупантами Запорізької АЕС.

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