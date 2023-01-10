МАГАТЕ найближчим часом розгорне моніторингові місії на всіх АЕС України
Київ • УНН
КИЇВ. 10 січня. УНН. Міжнародне агентство з атомної енергії (МАГАТЕ) найближчим часом прибуде до України для розгорнення моніторингових місій на всіх атомних електростанціях. Про це повідомив в.о голови Держатомрегулювання Олег Коріков під час брифінгу, передає кореспондент УНН.
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«Україна запросила влаштувати моніторингові місії МАГАТЕ на всіх інших атомних станціях, включаючи Чорнобильську АЕС. МАГАТЕ погодилося й найближчим чосом ці місії будуть розгорнуті на всіх АЕС», - розповів Коріков.
За його словами, головна мета цих місій – це моніторинг стану безпеки ядерних установок в умовах військових впливів.
«Таким чином місія МАГАТЕ найближчим часом прибуде до нас й більш широко буде представлена в Україні на всіх атомних електростанціях», - додав Коріков.
Доповнення
У грудні 2022 року повідомлялося, що генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Гроссі провів черговий раунд переговорів у москві щодо створення демілітаризованої зони навколо захопленої російськими окупантами Запорізької АЕС.