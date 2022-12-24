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Консультації щодо зони безпеки навколо Запорізької АЕС триватимуть - МАГАТЕ

Консультації щодо зони безпеки навколо Запорізької АЕС триватимуть - МАГАТЕ

Київ • УНН

 • 435572 перегляди

КИЇВ. 24 грудня. УНН. Генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Гроссі провів черговий раунд переговорів у москві щодо створення демілітаризованої зони навколо захопленої російськими окупантами Запорізької АЕС, пише УНН.

Цитата

“Дипломатичні зусилля щодо створення зони ядерної безпеки навколо Запорізької АЕС просуваються вперед з метою узгодження та реалізації найближчим часом цього вкрай необхідного заходу”, — сказав генеральний директор МАГАТЕ Гроссі після переговорів з генеральним директором державної корпорації “росатом” олексієм ліхачовим.

Також зазначається, що раніше Гроссі обговорював цю ідею з українськими високопосадовцями в Києві. Консультації з обома сторонами щодо припинення обстрілів зони довкола станції будуть продовжені найближчим часом, йдеться в повідомленні.

Гроссі заявив, що багатогодинна зустріч у москві стала “черговим раундом необхідних дискусій щодо створення захищеної зони для Запорізької АЕС”. Він додав, що дуже важливо, аби ця зона була зосереджена на запобіганні ядерній аварії.

"Я продовжую докладати зусиль для досягнення цієї мети з відчуттям надзвичайної терміновості”, — сказав Гроссі.

Також МАГАТЕ готується до розгортання груп експертів на постійній основі на чотирьох інших ядерних об’єктах України — Хмельницькій, Рівненській, Південноукраїнській АЕС, а також на ЧАЕС, про що минулого тижня домовилися прем’єр-міністр Денис Шмигаль та Рафаель Гроссі. Мета місій — надання технічної допомоги для підтримання безпеки та зменшення ризику ядерного інциденту чи аварії.

Доповнення

У МАГАТЕ також нагадують, що 16 грудня Україна зазнала значних обстрілів з боку росії. Це призвело до зниження потужності Хмельницької та Рівненської АЕС, а також відключення від електромережі Південноукраїнської АЕС. Зараз на цих трьох АЕС працюють усі дев’ять енергоблоків.

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