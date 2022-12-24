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Консультации по зоне безопасности вокруг Запорожской АЭС будут продолжены - МАГАТЭ

Консультации по зоне безопасности вокруг Запорожской АЭС будут продолжены - МАГАТЭ

Киев • УНН

 • 435572 просмотра

КИЕВ. 24 декабря. УНН. Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси провел очередной раунд переговоров в москве по созданию демилитаризованной зоны вокруг захваченной российскими оккупантами Запорожской АЭС, пишет УНН.

Цитата

“Дипломатические усилия по созданию зоны ядерной безопасности вокруг Запорожской АЭС продвигаются вперед с целью согласования и реализации в ближайшее время этого крайне необходимого мероприятия”, — сказал генеральный директор МАГАТЭ Гросси после переговоров с генеральным директором государственной корпорации “росатом” алексеем лихачевым.

Также отмечается, что ранее Гросси обсуждал эту идею с украинскими чиновниками в Киеве. Консультации с обеими сторонами по прекращению обстрелов зоны вокруг станции будут продолжены в ближайшее время, говорится в сообщении.

Гросси заявил, что многочасовая встреча в москве стала “очередным раундом необходимых дискуссий по созданию защищенной зоны для Запорожской АЭС”. Он добавил, что очень важно, чтобы эта зона была сосредоточена на предотвращении ядерной аварии.

"Я продолжаю прилагать усилия для достижения этой цели с ощущением чрезвычайной срочности”, — сказал Гросси.

Также МАГАТЭ готовится к развертыванию групп экспертов на постоянной основе на четырех других ядерных объектах Украины — Хмельницкой, Ровенской, Южноукраинской АЭС, а также на ЧАЭС, о чем на прошлой неделе договорились премьер-министр Денис Шмигаль и Рафаэль Гросси. Цель миссий — предоставления технической помощи для обеспечения безопасности и уменьшения риска ядерного инцидента или аварии.

Дополнение

В МАГАТЭ также напоминают, что 16 декабря Украина подверглась значительным обстрелам со стороны россии. Это привело к снижению мощности Хмельницкой и Ровенской АЭС, а также отключение от электросети Южноукраинской АЭС. Сейчас на этих трех АЭС работают все девять энергоблоков.

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