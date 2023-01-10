МАГАТЭ в ближайшее время развернет мониторинговые миссии на всех АЭС Украины

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«Украина пригласила устроить мониторинговые миссии МАГАТЭ на всех атомных станциях, включая Чернобыльскую АЭС. МАГАТЭ согласилось и в ближайшее время эти миссии будут развернуты на всех АЭС», - рассказал Кориков.

По его словам, главная цель этих миссий – это мониторинг состояния безопасности ядерных установок в условиях военных воздействий.

«Таким образом, миссия МАГАТЭ в ближайшее время прибудет к нам и более широко будет представлена в Украине на всех атомных электростанциях», - добавил Кориков.

Дополнение

В декабре 2022 года сообщалось, что генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси провел очередной раунд переговоров в Москве по созданию демилитаризованной зоны вокруг захваченной российскими оккупантами Запорожской АЭС.