МАГАТЭ в ближайшее время развернет мониторинговые миссии на всех АЭС Украины
Киев • УНН
КИЕВ. 10 января. УНН. Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) в ближайшее время прибудет в Украину для развертывания мониторинговых миссий на всех атомных электростанциях. Об этом сообщил и.о председателя Госатомрегулирования Олег Кориков во время брифинга, передает корреспондент УНН.
Цитата
«Украина пригласила устроить мониторинговые миссии МАГАТЭ на всех атомных станциях, включая Чернобыльскую АЭС. МАГАТЭ согласилось и в ближайшее время эти миссии будут развернуты на всех АЭС», - рассказал Кориков.
По его словам, главная цель этих миссий – это мониторинг состояния безопасности ядерных установок в условиях военных воздействий.
«Таким образом, миссия МАГАТЭ в ближайшее время прибудет к нам и более широко будет представлена в Украине на всех атомных электростанциях», - добавил Кориков.
Дополнение
В декабре 2022 года сообщалось, что генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси провел очередной раунд переговоров в Москве по созданию демилитаризованной зоны вокруг захваченной российскими оккупантами Запорожской АЭС.