Даст оценить угрозы военных действий рф: Галущенко приветствовал старт работы МАГАТЭ на АЭС

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«Мы приветствуем начало работы миссий МАГАТЭ и на других четырех атомных станциях Украины. Непосредственное присутствие представителей международного агентства на всех украинских АЭС позволит оценить изнутри всю опасность и угрозы ядерной и радиационной безопасности, которые несут собой военные действия России, - подчеркнул Галущенко после запуска работы миссии МАГАТЭ на Южноукраинской АЭС.

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Детали

Министр напомнил, что рф уже более трех месяцев ведет прицельные обстрелы энергетических объектов Украины. В ходе одного из них произошла системная авария, в результате которой все атомные электростанции Украины были одновременно обесточены.

«Из-за российских обстрелов четыре атомные станции одновременно работали на резервном питании от дизель-генераторов. И в это время продолжали лететь российские ракеты, каждая из которых могла попасть в них и привести к непредсказуемым последствиям. Мы должны прекратить этот ядерный терроризм россии», - подчеркнул Галущенко.

Дополнение

Ранее сообщалось, что эксперты МАГАТЭ будут присутствовать на всех пяти украинских атомных электростанциях, в том числе на Чернобыльской АЭС.