Даст оценить угрозы военных действий рф: Галущенко приветствовал старт работы МАГАТЭ на АЭС
Киев • УНН
КИЕВ. 17 января. УНН. Министр энергетики Украины Герман Галущенко приветствовал начало работы миссий Международного агентства по атомной энергии на всех украинских АЭС. Он отметил, что это позволит изнутри оценить всю опасность и угрозы ядерной и радиационной безопасности, которые несут собой действия рф. Об этом УНН сообщает со ссылкой на сообщение Министерства энергетики Украины.
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«Мы приветствуем начало работы миссий МАГАТЭ и на других четырех атомных станциях Украины. Непосредственное присутствие представителей международного агентства на всех украинских АЭС позволит оценить изнутри всю опасность и угрозы ядерной и радиационной безопасности, которые несут собой военные действия России, - подчеркнул Галущенко после запуска работы миссии МАГАТЭ на Южноукраинской АЭС.
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Детали
Министр напомнил, что рф уже более трех месяцев ведет прицельные обстрелы энергетических объектов Украины. В ходе одного из них произошла системная авария, в результате которой все атомные электростанции Украины были одновременно обесточены.
«Из-за российских обстрелов четыре атомные станции одновременно работали на резервном питании от дизель-генераторов. И в это время продолжали лететь российские ракеты, каждая из которых могла попасть в них и привести к непредсказуемым последствиям. Мы должны прекратить этот ядерный терроризм россии», - подчеркнул Галущенко.
Дополнение
Ранее сообщалось, что эксперты МАГАТЭ будут присутствовать на всех пяти украинских атомных электростанциях, в том числе на Чернобыльской АЭС.