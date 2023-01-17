Місія МАГАТЕ розпочала роботу на Південноукраїнській АЕС

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"На Південноукраїнській АЕС розпочала роботу постійна місія МАГАТЕ", - ідеться у повідомленні.

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Вчора, 16 січня 2023 року, команда МАГАТЕ на чолі з генеральним директором Рафаелем Маріано Гроссі й у супроводі міністра енергетики України Германа Галущенка, президента ДП "НАЕК "Енергоатом" Петра Котіна та в.о. головного державного інспектора з ядерної та радіаційної безпеки України Олега Корікова прибула на майданчик Південноукраїнської АЕС.

"Під час підняття прапору МАГАТЕ над майданчиком станції Рафаель Гроссі відзначив важливість постійної місії інспекторів агентства. Вони залишаться на ПАЕС для безперервного контролю і моніторингу ядерної та радіаційної безпеки", - відзначили в Енергоатомі.

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Генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Гроссі повідомив, що на Південноукраїнській АЕС починає працювати місія агентства