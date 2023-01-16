Глава МАГАТЕ повідомив про створення місії на Південноукраїнській АЕС
Київ • УНН
КИЇВ. 17 січня. УНН. Генеральний директор Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) Рафаель Гроссі повідомив у Twitter, що на Південноукраїнській АЕС починає працювати місія агентства, передає УНН.
Цитата
“Прапор МАГАТЕ тепер майорить на Південноукраїнській атомній електростанції. Ми залишаємося тут, щоб допомогти забезпечити ядерну та фізичну безпеку під час конфлікту, що триває”, — зазначив він.
Гроссі також додав, що незабаром МАГАТЕ постійно буде присутнє на всіх українських АЕС.
Додамо
Експерти Міжнародного агентства ООН з ядерної енергетики будуть присутні на всіх п'яти українських атомних електростанціях, зокрема на Чорнобильській АЕС.