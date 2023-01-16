Глава МАГАТЕ повідомив про створення місії на Південноукраїнській АЕС

Цитата

“Прапор МАГАТЕ тепер майорить на Південноукраїнській атомній електростанції. Ми залишаємося тут, щоб допомогти забезпечити ядерну та фізичну безпеку під час конфлікту, що триває”, — зазначив він.

Гроссі також додав, що незабаром МАГАТЕ постійно буде присутнє на всіх українських АЕС.

Додамо

Експерти Міжнародного агентства ООН з ядерної енергетики будуть присутні на всіх п'яти українських атомних електростанціях, зокрема на Чорнобильській АЕС.