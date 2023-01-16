Глава МАГАТЭ сообщил о создании миссии на Южноукраинской АЭС

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“Флаг МАГАТЭ теперь развевается на Южноукраинской атомной электростанции. Мы остаемся здесь, чтобы помочь обеспечить ядерную и физическую безопасность во время продолжающегося конфликта”, — отметил он.

Гросси также добавил, что вскоре МАГАТЭ постоянно будет присутствовать на всех украинских АЭС.

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Эксперты Международного агентства ООН по ядерной энергетике будут присутствовать на всех пяти украинских атомных электростанциях, в том числе на Чернобыльской АЭС.