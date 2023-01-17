Миссия МАГАТЭ начала работу на Пивденноукраинской АЭС

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"На Пивденноукраинской АЭС начала работу постоянная миссия МАГАТЭ", - говорится в сообщении.

Детали

Вчера, 16 января 2023 года, команда МАГАТЭ во главе с генеральным директором Рафаэлем Мариано Гросси и в сопровождении министра энергетики Украины Германа Галущенко, президента ГП "НАЭК "Энергоатом" Петра Котина и и.о. главного государственного инспектора по ядерной безопасности Украины Олега Корикова прибыла на площадку Пивденноукраинской АЭС.

"При поднятии флага МАГАТЭ над площадкой станции Рафаэль Гросси отметил важность постоянной миссии инспекторов агентства. Они останутся на ПАЭС для непрерывного контроля и мониторинга ядерной и радиационной безопасности", - отметили в Энергоатоме.

Ранее

Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси сообщил, что на Пивденноукраинской АЭС начинает работать миссия агентства