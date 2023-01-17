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НАБУгейт: новые детали дела адвокатов против НАБУ — детективов обвиняют в прослушивании, кумовстве, давлении на детей и юридической бессмысленности
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НАБУгейт: новые детали дела адвокатов против НАБУ — детективов обвиняют в прослушивании, кумовстве, давлении на детей и юридической бессмысленности

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Миссия МАГАТЭ начала работу на Пивденноукраинской АЭС

Киев • УНН

 • 525430 просмотра

КИЕВ. 17 января. УНН. На Пивденноукраинской АЭС в Николаевской области начала работу постоянная миссия Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ), сообщили в ГП "НАЭК "Энергоатом" во вторник, 17 января, в Telegram, пишет УНН.

Миссия МАГАТЭ начала работу на Пивденноукраинской АЭС

Цитата

"На Пивденноукраинской АЭС начала работу постоянная миссия МАГАТЭ", - говорится в сообщении.

Детали

Вчера, 16 января 2023 года, команда МАГАТЭ во главе с генеральным директором Рафаэлем Мариано Гросси и в сопровождении министра энергетики Украины Германа Галущенко, президента ГП "НАЭК "Энергоатом" Петра Котина и и.о. главного государственного инспектора по ядерной безопасности Украины Олега Корикова прибыла на площадку Пивденноукраинской АЭС.

"При поднятии флага МАГАТЭ над площадкой станции Рафаэль Гросси отметил важность постоянной миссии инспекторов агентства. Они останутся на ПАЭС для непрерывного контроля и мониторинга ядерной и радиационной безопасности", - отметили в Энергоатоме.

Ранее

Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси сообщил, что на Пивденноукраинской АЭС начинает работать миссия агентства

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