Місії МАГАТЕ почитають роботу на ще двох АЕС - на Рівненщині та у Чорнобилі

Цитата

"Ще більше експертів МАГАТЕ прибуло до України... запустив місію підтримки та допомоги МАГАТЕ на Рівненській АЕС (ISAMIR). Найближчими днями у нас будуть команди на всіх українських АЕС. Вони нададуть технічну допомогу і допоможуть зменшити ядерну небезпеку під час конфлікту", - повідомив Гроссі 17 січня.

Уже сьогодні очільник МАГАТЕ оновив інформацію.

"МАГАТЕ продовжує розширювати свою присутність в Україні. Сьогодні я запустив місію підтримки та допомоги МАГАТЕ у Чорнобилі (ISAMICH). Наші фахівці залишаться на всіх українських АЕС, щоб надати життєво важливу допомогу в галузі ядерної безпеки в ці надзвичайно важкі та складні часи", - вказав Гроссі.

Доповнення

Міністр енергетики України Герман Галущенко привітав початок роботи місій МАГАТЕ на всіх українських АЕС. Він зазначив, що це дозволить оцінити зсередини усю небезпеку і загрози ядерній та радіаційній безпеці, що несуть собою дії росії.