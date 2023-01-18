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Знижувати ціни на "чіпси й газовану воду" - це не про медичну доцільність. Нардеп розкритикувала Топ-100 ліків від МОЗ
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Місії МАГАТЕ почитають роботу на ще двох АЕС - на Рівненщині та у Чорнобилі

Київ • УНН

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КИЇВ. 18 січня. УНН. Міжнародное агентство з атомної енергії (МАГАТЕ) розширює присутність на українських атомних станціях - запустили місії на Рівненській та Чорнобильській АЕС, повідомив очільник організації Рафаель Гроссі у Twitter, пише УНН.

Місії МАГАТЕ почитають роботу на ще двох АЕС - на Рівненщині та у Чорнобилі

Цитата

"Ще більше експертів МАГАТЕ прибуло до України... запустив місію підтримки та допомоги МАГАТЕ на Рівненській АЕС (ISAMIR). Найближчими днями у нас будуть команди на всіх українських АЕС. Вони нададуть технічну допомогу і допоможуть зменшити ядерну небезпеку під час конфлікту", - повідомив Гроссі 17 січня.

Уже сьогодні очільник МАГАТЕ оновив інформацію.

"МАГАТЕ продовжує розширювати свою присутність в Україні. Сьогодні я запустив місію підтримки та допомоги МАГАТЕ у Чорнобилі (ISAMICH). Наші фахівці залишаться на всіх українських АЕС, щоб надати життєво важливу допомогу в галузі ядерної безпеки в ці надзвичайно важкі та складні часи", - вказав Гроссі.

Доповнення

Міністр енергетики України Герман Галущенко привітав початок роботи місій МАГАТЕ на всіх українських АЕС. Він зазначив, що це дозволить оцінити зсередини усю небезпеку і загрози ядерній та радіаційній безпеці, що несуть собою дії росії. 

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