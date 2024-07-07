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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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В Украине без осадков, днем местами до +37°

В Украине без осадков, днем местами до +37°

Киев  •  УНН

7 июля 2024, 03:28  •  2948 просмотра

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В Украине 7 июля осадков не ожидается, температура воздуха будет колебаться в пределах 28-33°C в большинстве областей, а в некоторых южных и восточных областях будет достигать 37°C.

В Украине в воскресенье, 7 июля, осадки не ожидаются, днем 28-33°, в южных и восточных областях 30-34°, местами до 37°. Об этом УНН сообщили в Украинском гидрометцентре.

Детали

"Небольшая облачность. Без осадков. Ветер юго-восточный, восточный, 5-10 м/с. Температура в южных и восточных областях 30-34°, местами сильная жара 35-37°; на остальной территории 28-33°, в северных областях 24-29°", - говорится в сообщении.

В Киеве и области осадки не ожидаются. Ветер юго-восточный, восточный, 5-10 м/с. В столице температура 27-29°; по области днем 24-29°.

В начале недели в Украине преимущественно без осадков, лишь в западных, восточных, днем 9 июля и в южных областях местами ожидается кратковременный дождь, гроза. Ветер преимущественно северо-восточный, 5-10 м/с.

Температура в южных, восточных, Днепропетровской, Кировоградской и Полтавской областях ночью 19-24°, днем сильная жара 35-38°; на остальной территории ночью 15-20°, днем 28-33°, в западных, 8 июля и в северных областях 25-30°.

В Киеве и области 8-9 июля осадки не прогнозируются. Ветер северо-восточный, 5-10 м/с. В столице температура 8 июля ночью 15-17°, днем 27-29°, 9 июля ночью 18-20°, днем 30-32°. На Киевщине ночью 15-20°; днем 8 июля 25-30°, 9 июля 28-33°.

Дополнение

Синоптики прогнозируют в Украине 10-11 июля сухую и жаркую погоду. Температура в южных, восточных, Днепропетровской, Кировоградской и Полтавской областях ночью 20-26°, днем сильная жара 35-39°, в Николаевской и Херсонской областях местами чрезвычайная жара 40°; на остальной территории ночью 16-22°, днем 30-34°, в Винницкой, Черкасской, Черниговской и Сумской областях местами сильная жара 35-37°.

В столичном регионе 10-11 июля сохранится сухая жаркая погода. В Киеве температура ночью 20-22°, днем 31-33°; по области ночью 17-22°, днем 30-34°.

Грозовые дожди, град и жара до 37°: прогноз на сегодня5 июля 2024, 05:12 • 14199 просмотров

Лилия Подоляк

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