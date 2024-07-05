Кратковременные дожди, грозы, местами град и шквалы ожидаются в большинстве областей Украины 5 июля, температура воздуха днем будет достигать местами жарких 37°, сообщили УНН в Укргидрометцентре.

Детали

По прогнозу синоптиков, ночью в Украине, кроме востока и юго-востока, местами небольшой дождь, днем в большинстве районов Левобережья кратковременные дожди, грозы, местами град и шквалы 15-20 м/с.

Ветер преимущественно северо-западный, 5-10 м/с.

Температура в западных, большинстве северных, Винницкой и Черкасской областях ночью 13-18°, днем 22-27°; на остальной территории ночью 18-23°, днем 28-33°, на востоке страны местами сильная жара 35-37°.

В Киевской области

Ночью небольшой дождь, днем без осадков. Ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура по области ночью 13-18°, днем 22-27°; в Киеве ночью 15-17°, днем 24-26°.