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В Украине арестовали "новые" активы российского олигарха Дерипаски на 2,11 млрд грн

В Украине арестовали "новые" активы российского олигарха Дерипаски на 2,11 млрд грн

Киев  •  УНН

 • 7206 просмотра

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СБУ заблокировала 500 тыс. тонн бокситов и глинозема на складах Николаевского завода, принадлежавших российскому олигарху Дерипаске. Сырье предназначалось для производства военной продукции рф.

Суд наложил арест на крупную партию промышленной продукции и сырья, которыми владел подсанкционный российский олигарх Олег Дерипаска. Об этом сообщает пресс-служба СБУ, передает УНН.

Речь идет о почти 500 тыс. тонн бокситов и глинозема, который был изготовлен в нашем государстве еще до полномасштабного вторжения. Они хранились на складах Николаевского глиноземного завода, ранее принадлежавшего россиянину. Общая стоимость арестованных активов составляет более 2,11 млрд гривен 

- сообщили в СБУ.

Отмечается, что продукция была главным компонентом для производства алюминия на российских заводах Дерипаски Русал. По данным СБУ, арестованные бокситы и глинозем принадлежали олигарху из рф через подконтрольную коммерческую структуру, зарегистрированную в одной из стран Евросоюза.

Именно эта компания выступала формальным заказчиком продукции Николаевского завода для дальнейшего реэкспорта на российские предприятия Дерипаски. В начале 2023 года украинские правоохранители разоблачили сделку и заблокировали отправку этого сырья 

- говорится в сообщении.

В СБУ напомнили, что Дерипаска входит в ближайшее окружение путина и занимается производством продукции для военно-промышленного комплекса страны-агрессора.

В частности, его заводы изготавливают компоненты к баллистическим ракетам "Искандер", боевым дронам и радиолокационным системам. Следователи Службы безопасности заочно сообщили ему о подозрении по нескольким статьям Уголовного кодекса Украины, в том числе за финансирование войны россии против нашего государства.

Напомним

Президент Украины Владимир Зеленский продлил действия санкций против 390 олигархов, связанных с Россией. В частности, в санкционном списке - Дмитрий Фирташ и Олег Дерипаска.

Павел Башинский

Павел Башинский

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