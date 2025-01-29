В Украине арестовали "новые" активы российского олигарха Дерипаски на 2,11 млрд грн
Киев • УНН
СБУ заблокировала 500 тыс. тонн бокситов и глинозема на складах Николаевского завода, принадлежавших российскому олигарху Дерипаске. Сырье предназначалось для производства военной продукции рф.
Суд наложил арест на крупную партию промышленной продукции и сырья, которыми владел подсанкционный российский олигарх Олег Дерипаска. Об этом сообщает пресс-служба СБУ, передает УНН.
Речь идет о почти 500 тыс. тонн бокситов и глинозема, который был изготовлен в нашем государстве еще до полномасштабного вторжения. Они хранились на складах Николаевского глиноземного завода, ранее принадлежавшего россиянину. Общая стоимость арестованных активов составляет более 2,11 млрд гривен
Отмечается, что продукция была главным компонентом для производства алюминия на российских заводах Дерипаски Русал. По данным СБУ, арестованные бокситы и глинозем принадлежали олигарху из рф через подконтрольную коммерческую структуру, зарегистрированную в одной из стран Евросоюза.
Именно эта компания выступала формальным заказчиком продукции Николаевского завода для дальнейшего реэкспорта на российские предприятия Дерипаски. В начале 2023 года украинские правоохранители разоблачили сделку и заблокировали отправку этого сырья
В СБУ напомнили, что Дерипаска входит в ближайшее окружение путина и занимается производством продукции для военно-промышленного комплекса страны-агрессора.
В частности, его заводы изготавливают компоненты к баллистическим ракетам "Искандер", боевым дронам и радиолокационным системам. Следователи Службы безопасности заочно сообщили ему о подозрении по нескольким статьям Уголовного кодекса Украины, в том числе за финансирование войны россии против нашего государства.
Напомним
Президент Украины Владимир Зеленский продлил действия санкций против 390 олигархов, связанных с Россией. В частности, в санкционном списке - Дмитрий Фирташ и Олег Дерипаска.