В Україні арештували "нові" активи російського олігарха Дерипаски на 2,11 млрд грн

Суд наклав арешт на велику партію промислової продукції та сировини, якими володів підсанкційний російський олігарх Олег Дерипаска. Про це повідомляє пресслужба СБУ, передає УНН.

Йдеться про майже 500 тис. тонн бокситів і глинозему, який був виготовлений у нашій державі ще до повномасштабного вторгнення. Вони зберігалися на складах Миколаївського глиноземного заводу, що раніше належав росіянину. Загальна вартість арештованих активів становить понад 2,11 млрд гривень - повідомили в СБУ.

Зазначається, що продукція була головним компонентом для виробництва алюмінію на російських заводах Дерипаски Русал. За даними СБУ, арештовані боксити і глинозем належали олігарху з рф через підконтрольну комерційну структуру, зареєстровану в одній із країн Євросоюзу.

Саме ця компанія виступала формальним замовником продукції Миколаївського заводу для подальшого реекспорту на російські підприємства Дерипаски. На початку 2023 року українські правоохоронці викрили оборудку і заблокували відправку цієї сировини - йдеться в повідомленні.

У СБУ нагадали, що Дерипаска входить до найближчого оточення путіна і займається виробництвом продукції для військово-промислового комплексу країни-агресора.

Зокрема, його заводи виготовляють компоненти до балістичних ракет "Іскандер", бойових дронів та радіолокаційних систем. Слідчі Служби безпеки заочно повідомили йому про підозру за декількома статтями Кримінального кодексу України, у тому числі за фінансування війни росії проти нашої держави.

Нагадаємо

Президент України Володимир Зеленський продовжив дії санкцій проти 390 олігархів, що пов'язані із росією. Зокрема, в санкційному списку - Дмитро Фірташ та Олег Дерипаска.