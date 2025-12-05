В Украине 6 декабря будут действовать графики отключений: сколько очередей будет без света
Киев • УНН
6 декабря в Украине будут действовать графики отключений электроэнергии, охватывая от 0,5 до 2,5 очередей. Это связано с последствиями предыдущих российских атак на энергообъекты.
Завтра в Украине в течение суток будут действовать графики отключений. Как сообщили в Укрэнерго, в субботу без света будут от 0,5 до 2,5 очередей, передает УНН.
Завтра, 6 декабря, во всех регионах Украины будут применяться меры ограничения потребления. Причина введения ограничений — последствия предыдущих российских массированных ракетно-дроновых атак на энергообъекты
Время и объем применения ограничений будут следующими:
• с 00:00 до 23:59 — объемом от 0,5 до 2,5 очередей;
• с 00:00 до 23:59 — для промышленных потребителей.
В Укрэнерго отметили, что время и объем применения ограничений могут измениться.
