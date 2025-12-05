В Украине 6 декабря будут действовать графики отключений: сколько очередей будет без света

$42.180.02
15:45
В Киеве засияла главная елка страны: чем ее украсилиPhoto
14:41
Святой Николай уже прибыл в Украину - пограничникиPhoto
11:17
Лавина трагедий: почему владельцы клиники Odrex не сотрудничают со следствием?
5 декабря, 08:37
МВФ назвал дополнительные условия для новой программы с Украиной в дополнение к Бюджету-2026
Эксклюзив
5 декабря, 07:29
Инфаркт, сгущение крови и диабет: почему энергетики опасны для подростков
4 декабря, 20:25
Силы обороны поразили одно из крупнейших химических предприятий РФ - Генштаб
4 декабря, 19:56
Украинская делегация сегодня продолжит переговоры в США, задача – получить полную информацию о том, что прозвучало в России - ЗеленскийVideo
4 декабря, 16:56
Четыре неизвестных дрона двигались по траектории полета самолета с Зеленским, когда он направлялся в Ирландию - СМИ
Эксклюзив
4 декабря, 15:01
Отзыв медицинской лицензии Odrex еще не конец: что должен сделать Минздрав, чтобы остановить "конвейер трагедий"
4 декабря, 12:31
Лоукост-авиакомпании планируют возвращение в Украину: FT узнала, когда
Освобождение Магамедрасулова из-под стражи не означает оправдания: в чем обвиняют детектива НАБУ и что может быть дальше
5 декабря, 06:30
Трамп сменил архитекторов для бального зала Белого дома
5 декабря, 06:50
оккупанты расстреляли украинского пленного в Свято-Покровском на Донбассе - DeepState
5 декабря, 08:25
Шесть областей переведены на аварийные отключения света - Укрэнерго
5 декабря, 08:47
День Святого Николая: традиции, обычаи и запреты
11:30
День Святого Николая: традиции, обычаи и запреты
11:30
Лавина трагедий: почему владельцы клиники Odrex не сотрудничают со следствием?
11:17
Освобождение Магамедрасулова из-под стражи не означает оправдания: в чем обвиняют детектива НАБУ и что может быть дальше
5 декабря, 06:30
Отзыв медицинской лицензии Odrex еще не конец: что должен сделать Минздрав, чтобы остановить "конвейер трагедий"
Эксклюзив
4 декабря, 15:01
"Черная пятница" для Пышного и ICU: политолог о том, как отставка Ермака разрушила их иммунитет
4 декабря, 12:21
Netflix объявил о покупке Warner Bros. и HBO
12:40
Трамп сменил архитекторов для бального зала Белого дома
5 декабря, 06:50
Pantone назвал цвет 2026 года: впервые выбран оттенок белого
4 декабря, 14:10
Парубий, НАБУ, "лабубу" и не только: Google назвал самые популярные запросы украинцев в 2025 году
4 декабря, 08:53
"Для мира": Хегсет заявил, что устроил бы с Трампом, Зеленским и путиным ужин с "российской заправкой" в меню
3 декабря, 09:06
В Украине 6 декабря будут действовать графики отключений: сколько очередей будет без света

Киев • УНН

 • 828 просмотра

6 декабря в Украине будут действовать графики отключений электроэнергии, охватывая от 0,5 до 2,5 очередей. Это связано с последствиями предыдущих российских атак на энергообъекты.

В Украине 6 декабря будут действовать графики отключений: сколько очередей будет без света

Завтра в Украине в течение суток будут действовать графики отключений. Как сообщили в Укрэнерго, в субботу без света будут от 0,5 до 2,5 очередей, передает УНН.

Завтра, 6 декабря, во всех регионах Украины будут применяться меры ограничения потребления. Причина введения ограничений — последствия предыдущих российских массированных ракетно-дроновых атак на энергообъекты 

— говорится в сообщении.

Время и объем применения ограничений будут следующими:

• с 00:00 до 23:59 — объемом от 0,5 до 2,5 очередей;

• с 00:00 до 23:59 — для промышленных потребителей.

В Укрэнерго отметили, что время и объем применения ограничений могут измениться.

рф атаковала энергетику в нескольких регионах, более 22 тыс. потребителей без света, графики круглосуточно
03.12.25, 10:56

Антонина Туманова

ОбществоЭкономика
Графики отключений электроэнергии
Энергетика
Война в Украине
Отключение света
Электроэнергия
Укрэнерго
Украина