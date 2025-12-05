В Україні 6 грудня діятимуть графіки відключень: скільки черг буде без світла
Київ • УНН
6 грудня в Україні діятимуть графіки відключень електроенергії, охоплюючи від 0,5 до 2,5 черг. Це пов'язано з наслідками попередніх російських атак на енергооб'єкти.
Завтра в Україні протягом доби діятимуть графіки відключень. Як повідомили в Укренерго, у суботу без світла будуть від 0,5 до 2,5 черг, передає УНН.
Завтра, 6 грудня, в усіх регіонах України будуть застосовуватись заходи обмеження споживання. Причина запровадження обмежень — наслідки попередніх російських масованих ракетно-дронових атак на енергооб’єкти
Час і обсяг застосування обмежень будуть такими:
• з 00:00 до 23:59 — обсягом від 0,5 до 2,5 черг;
• з 00:00 до 23:59 — для промислових споживачів.
В Укренерго зауважили, що час та обсяг застосування обмежень можуть змінитись.
