Святий Миколай уже прибув в Україну - прикордонники
11:17 • 19246 перегляди
Лавина трагедій: чому власники клініки Odrex не співпрацюють зі слідством?
5 грудня, 08:37 • 19290 перегляди
МВФ назвав додаткові умови для нової програми з Україною на додачу до Бюджету-2026
Ексклюзив
5 грудня, 07:29 • 25108 перегляди
Інфаркт, згущення крові та діабет: чому енергетики небезпечні для підлітків
4 грудня, 20:25 • 38070 перегляди
Сили оборони уразили одне з найбільших хімічних підприємств рф - Генштаб
4 грудня, 19:56 • 46210 перегляди
Українська делегація сьогодні продовжить перемовини у США, завдання – отримати повну інформацію про те, що прозвучало в росії - Зеленський
4 грудня, 16:56 • 39554 перегляди
Чотири невідомих дрона рухалися по траєкторії польоту літака із Зеленським, коли він прямував до Ірландії - ЗМІ
Ексклюзив
4 грудня, 15:01 • 68242 перегляди
Відкликання медичної ліцензії Odrex ще не кінець: що має зробити МОЗ, аби зупинити "конвеєр трагедій"
4 грудня, 12:31 • 34966 перегляди
Лоукост-авіакомпанії планують повернення в Україну: FT дізналася, коли
Ексклюзив
4 грудня, 12:12 • 57932 перегляди
Догляд за шкірою взимку: поради дерматологині, які збережуть обличчя від сухості та подразнень
В Україні 6 грудня діятимуть графіки відключень: скільки черг буде без світла

Київ • УНН

 • 68 перегляди

6 грудня в Україні діятимуть графіки відключень електроенергії, охоплюючи від 0,5 до 2,5 черг. Це пов'язано з наслідками попередніх російських атак на енергооб'єкти.

В Україні 6 грудня діятимуть графіки відключень: скільки черг буде без світла

Завтра в Україні протягом доби діятимуть графіки відключень. Як повідомили в Укренерго, у суботу без світла будуть від 0,5 до 2,5 черг, передає УНН.

Завтра, 6 грудня, в усіх регіонах України будуть застосовуватись заходи обмеження споживання. Причина запровадження обмежень — наслідки попередніх російських масованих  ракетно-дронових атак на енергооб’єкти 

- йдеться у повідомленні.

Час і обсяг застосування обмежень будуть такими:        

•  з 00:00 до 23:59 — обсягом від 0,5 до 2,5 черг;               

•  з 00:00 до 23:59 — для промислових споживачів.      

В Укренерго зауважили, що час та обсяг застосування обмежень можуть змінитись. 

рф атакувала енергетику у кількох регіонах, понад 22 тис. споживачів без світла, графіки цілодобово03.12.25, 10:56 • 3016 переглядiв

Антоніна Туманова

СуспільствоЕкономіка
Графіки відключень електроенергії
Енергетика
Війна в Україні
Відключення світла
Електроенергія
Укренерго
Україна