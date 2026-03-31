В Украине 1 апреля будут действовать графики ограничения мощности для промышленности
Киев • УНН
Во всех регионах Украины завтра с 12:00 до 17:00 ограничат потребление для промышленных объектов. Причиной стали последствия российских атак на энергосистему.
В Украине завтра с 12:00 до 17:00 будут действовать графики ограничения мощности для промышленности, передает УНН со ссылкой на Укрэнерго.
Завтра, 1 апреля, во всех регионах Украины с 12:00 до 17:00 будут применяться графики ограничения мощности (для промышленных потребителей)
Как сообщили в компании, причина введения ограничений — последствия российских ракетно-дроновых атак на энергообъекты
Ситуация в энергосистеме может измениться. Следите за сообщениями на официальных страницах облэнерго в вашем регионе
Зеленский заявил об исторических договоренностях со странами Ближнего Востока в сфере безопасности и энергетики30.03.26, 23:55 • 17513 просмотров