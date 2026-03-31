В Украине 1 апреля будут действовать графики ограничения мощности для промышленности

Завтра, 1 апреля, во всех регионах Украины с 12:00 до 17:00 будут применяться графики ограничения мощности (для промышленных потребителей) - говорится в сообщении.

Как сообщили в компании, причина введения ограничений — последствия российских ракетно-дроновых атак на энергообъекты

Ситуация в энергосистеме может измениться. Следите за сообщениями на официальных страницах облэнерго в вашем регионе - резюмировали в Укрэнерго.

