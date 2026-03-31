В Україні 1 квітня будуть діяти графіки обмеження потужності для промисловості
Київ • УНН
В усіх регіонах України завтра з 12:00 до 17:00 обмежать споживання для промислових об'єктів. Причиною стали наслідки російських атак на енергосистему.
В Україні завтра з 12:00 до 17:00 будуть діяти графіки обмеження потужності для промисловості, передає УНН із посиланням на Укренерго.
Завтра, 1 квітня, в усіх регіонах України з 12:00 до 17:00 будуть застосовуватись графіки обмеження потужності (для промислових споживачів)
Як повідомили у компанії, причина запровадження обмежень — наслідки російських ракетно-дронових атак на енергооб'єкти
Ситуація в енергосистемі може змінитися. Стежте за повідомленнями на офіційних сторінках обленерго у вашому регіоні
