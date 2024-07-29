Министерство иностранных дел Турции отреагировало на сравнение Реджепа Тайипа Эрдогана с бывшим иракским диктатором Саддамом Хусейном, сделанное главой МИД Израиля Исраэлем Кацом. В ответ в турецком дипломатическом ведомстве сравнили премьер-министра Беньямина Нетаньяху с лидером нацистской Германии Адольфом Гитлером. Об этом сообщает УНН.

Как геноцид Гитлера встретил свой конец, так и геноцид Нетаньяху. Как нацисты-геноцидники были привлечены к ответственности, так и те, кто стремится уничтожить палестинцев, будут наказаны - говорится в сообщении МИД Турции в соцсети Х.

В МИД Турции также выразили надежду, что "человечество поддержит палестинцев".

Контекст

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Турция может войти в Израиль так же, как они "вошли в Карабах и Ливию".

Министр иностранных дел Израиля Исраэль Кац отреагировал на угрозу президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана вторгнуться в Израиль, сравнив его с бывшим иракским диктатором Саддамом Хусейном.