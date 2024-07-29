МИД Турции отреагировал на сравнение Эрдогана с Хусейном, сделанное главой МИД Израиля. В ответ турецкие дипломаты сравнили премьера Израиля Нетаньяху с Гитлером.
Министерство иностранных дел Турции отреагировало на сравнение Реджепа Тайипа Эрдогана с бывшим иракским диктатором Саддамом Хусейном, сделанное главой МИД Израиля Исраэлем Кацом. В ответ в турецком дипломатическом ведомстве сравнили премьер-министра Беньямина Нетаньяху с лидером нацистской Германии Адольфом Гитлером. Об этом сообщает УНН.
Как геноцид Гитлера встретил свой конец, так и геноцид Нетаньяху. Как нацисты-геноцидники были привлечены к ответственности, так и те, кто стремится уничтожить палестинцев, будут наказаны
В МИД Турции также выразили надежду, что "человечество поддержит палестинцев".
Контекст
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Турция может войти в Израиль так же, как они "вошли в Карабах и Ливию".
Министр иностранных дел Израиля Исраэль Кац отреагировал на угрозу президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана вторгнуться в Израиль, сравнив его с бывшим иракским диктатором Саддамом Хусейном.