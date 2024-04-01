В Турции на выборах с отрывом в 10% голосов побеждает Имамоглу

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Эксклюзив
МОУ в 2022-2023 годах заключило контракты на закупку вооружения с более 130 контрагентами
29 марта 2024, 13:12  •  197318 просмотра

МОУ в 2022-2023 годах заключило контракты на закупку вооружения с более 130 контрагентами

Эксклюзив
В Минздраве сообщили, когда закончится эпидсезон гриппа, ОРВИ и COVID-19
29 марта 2024, 11:55  •  172865 просмотра

В Минздраве сообщили, когда закончится эпидсезон гриппа, ОРВИ и COVID-19

Эксклюзив
Кузин объяснил, какие вопросы нужно урегулировать для реализации лекарств с каннабисом
29 марта 2024, 11:00  •  174891 просмотра

Кузин объяснил, какие вопросы нужно урегулировать для реализации лекарств с каннабисом

Эксклюзив
Российские баллистические ракеты: что есть у врага и чем это сбивать
28 марта 2024, 13:27  •  357584 просмотра

Российские баллистические ракеты: что есть у врага и чем это сбивать

Эксклюзив
МОУ в начале полномасштабной войны приходилось привлекать фирмы-посредники для закупки боеприпасов за рубежом - эксперт
28 марта 2024, 12:43  •  138844 просмотра

МОУ в начале полномасштабной войны приходилось привлекать фирмы-посредники для закупки боеприпасов за рубежом - эксперт

Враг начал оснащать свои беспилотники, которыми атакует Украину, более эффективной системой GPS - КНИИСЭ
28 марта 2024, 11:14  •  135677 просмотра

Враг начал оснащать свои беспилотники, которыми атакует Украину, более эффективной системой GPS - КНИИСЭ

Эксклюзив
Блокировкой налоговых накладных Гетманцев работает на врага, убивая экономику Украины - эксперт
27 марта 2024, 14:58  •  154272 просмотра

Блокировкой налоговых накладных Гетманцев работает на врага, убивая экономику Украины - эксперт

Эксклюзив
Привлечение посредников к контрактам на закупку снарядов для ВСУ надо принимать как необходимый элемент игры - эксперт
27 марта 2024, 12:32  •  143357 просмотра

Привлечение посредников к контрактам на закупку снарядов для ВСУ надо принимать как необходимый элемент игры - эксперт

Эксклюзив
Военный эксперт: характеристики, которые дали россияне "Циркону" - преувеличены
27 марта 2024, 10:30  •  145495 просмотра

Военный эксперт: характеристики, которые дали россияне "Циркону" - преувеличены

Эксклюзив
Политолог назвал возможные причины увольнения Данилова с должности секретаря СНБО
26 марта 2024, 16:42  •  153513 просмотра

Политолог назвал возможные причины увольнения Данилова с должности секретаря СНБО

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21 марта 2024, 11:56  •  694961 просмотра
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Обнаружена угроза баллистических ракет в нескольких регионах

Воздушные Силы Вооруженных Сил Украины предупреждают о потенциальной угрозе баллистических ракет в Донецкой, Полтавской, Кировоградской, Днепропетровской и Запорожской областях.

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Обнаружена угроза баллистических ракет в нескольких регионах

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Украинская команда NAVI победила FaZe Clan со счетом 2:1 и выиграла турнир PGL Major 2024 CS2 в Копенгагене, Дания.

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Украинская киберспортивная команда NAVI победила в финале PGL CS2 Major Copenhagen 2024

Воздушные Силы предупреждают об атаках вражеских беспилотников в Сумской и Харьковской областях

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Воздушные Силы предупреждают об атаках вражеских беспилотников в Сумской и Харьковской областях

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В Днепропетровской и Запорожской областях Украины объявлена воздушная тревога в связи с ракетной угрозой.

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рф 39 обстреляла Сумскую область, вызвав 157 взрывов

российские силы 39 раз обстреляли приграничные районы и населенные пункты Сумской области, в результате чего произошло 157 взрывов от различных видов оружия, включая минометы, беспилотники, гранатометы и артиллерийские обстрелы.

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рф 39 обстреляла Сумскую область, вызвав 157 взрывов

Конгресс США планирует поставить на голосование помощь Украине после Пасхальных праздников

Соединенные Штаты планируют проголосовать за предоставление помощи Украине после возвращения Конгресса с пасхальных каникул.

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Конгресс США планирует поставить на голосование помощь Украине после Пасхальных праздников

Терехов сообщает о прилете в Харькове

В Харькове есть прилет рядом с жилой застройкой в центральном районе города. На месте удара работают соответствующие службы и волонтеры.

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Терехов сообщает о прилете в Харькове