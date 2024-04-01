В Турции на выборах с отрывом в 10% голосов побеждает Имамоглу

Имамоглу из Республиканской народной партии победил в выборах мэра Стамбула с перевесом в 10%. Об этом сообщает Reuters, передает УНН.

Детали

По результатам подсчета, кандидат от оппозиционной партии Имамоглу выиграл в борьбе за пост мэра Стамбула, крупнейшего города Турции, с преимуществом в 10%. Между тем Республиканская народная партия сохранила Анкару и одержала победу в еще 15 городах по всей стране.

Это поражение стало крупнейшим для президента Эрдогана и его Партии справедливости и развития за более чем 2 десятилетия их правления и может указывать на изменение политического ландшафта страны. Президент Эрдоган назвал этот результат "поворотным моментом" во время своего выступления после полуночи.

Аналитики считают, что Эрдоган и его партия достигли худших результатов, чем ожидалось согласно опросам общественного мнения, из-за стремительного роста инфляции.

Те, кто не понимает послание нации, в конце концов проигрывают - заявил Имамоглу.

Эрдоган и Имамоглу ведут ожесточенную борьбу за контроль над Стамбулом