Эрдоган и Имамоглу ведут ожесточенную борьбу за контроль над Стамбулом

В воскресенье в Турции состоятся муниципальные выборы, где президент Эрдоган будет бороться за контроль над Стамбулом против главного оппонента Имамоглу. Об этом сообщает Reuters, передает УНН.

Детали

В это воскресенье турки отправляются на избирательные участки для участия в общенациональных муниципальных выборах, которые стали ареной для соперничества между президентом Реджепом Тайипом Эрдоганом и его главным оппонентом Экремом Имамоглу.

Эти выборы будут определять контроль над Стамбулом, городом, имеющим важное стратегическое значение в турецкой политике.

В 2019 году мэром Стамбула стал Имамоглу, осуществив самую впечатляющую победу оппозиции против партии Эрдогана за последние два десятилетия. Однако Эрдоган и его партия ответили в 2023 году, получив преимущество на парламентских выборах. Теперь оба политических лидера вступают в острую борьбу за контроль над этим важным городом.

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Голосование начнется в воскресенье в 7:00 по местному времени, с начальными результатами, которые ожидаются до 22:00.

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