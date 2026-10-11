В Турции автобус столкнулся с грузовиком и перевернулся — 11 погибших и 27 пострадавших

В Турции в результате столкновения пассажирского автобуса с грузовиком погибли 11 человек, еще 27 получили ранения. Авария произошла в воскресенье, 11 октября, в провинции Маниса на западе страны. Об этом сообщают NTV и Yle со ссылкой на турецкие власти, пишет УНН.

Детали

По предварительным данным, автобус столкнулся с грузовиком возле автомобильной развязки на трассе между Бурсой и Измиром. После удара транспортное средство съехало с дороги, пробило ограждение и перевернулось на бок.

На обнародованных кадрах с места ДТП виден перевернувшийся автобус с разбитым лобовым стеклом. По информации местных СМИ, среди погибших и пострадавших нет иностранных граждан.

Что известно о последствиях аварии

Министр внутренних дел Турции Мустафа Чифтчи сообщил, что спасательные службы оперативно прибыли на место столкновения и начали необходимые работы.

Мы внимательно следим за ситуацией вместе со всеми соответствующими органами власти – заявил министр.

Чифтчи также выразил соболезнования семьям погибших и пожелал скорейшего выздоровления пострадавшим.

В настоящее время правоохранители устанавливают обстоятельства и причины столкновения автобуса с грузовиком. Информацию о состоянии госпитализированных пассажиров пока не обнародовали.

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