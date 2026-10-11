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У Туреччині автобус зіткнувся з вантажівкою та перекинувся – 11 загиблих і 27 постраждалих

Київ • УНН

 • 1416 перегляди

У провінції Маніса автобус зіткнувся з вантажівкою, з’їхав із дороги й перекинувся. Загинули 11 людей, 27 постраждали.

У Туреччині автобус зіткнувся з вантажівкою та перекинувся – 11 загиблих і 27 постраждалих

У Туреччині внаслідок зіткнення пасажирського автобуса з вантажівкою загинули 11 людей, ще 27 дістали поранення. Аварія сталася у неділю, 11 жовтня, у провінції Маніса на заході країни. Про це повідомляють NTV та Yle з посиланням на турецьку владу, пише УНН.

Деталі

За попередніми даними, автобус зіткнувся з вантажівкою поблизу автомобільної розв'язки на трасі між Бурсою та Ізміром. Після удару транспортний засіб з'їхав із дороги, пробив огорожу та перекинувся на бік.

На оприлюднених кадрах із місця ДТП видно перекинутий автобус із розбитим лобовим склом. За інформацією місцевих ЗМІ, серед загиблих і постраждалих немає іноземних громадян.

Що відомо про наслідки аварії

Міністр внутрішніх справ Туреччини Мустафа Чифтчі повідомив, що рятувальні служби оперативно прибули на місце зіткнення та розпочали необхідні роботи.

Ми уважно стежимо за ситуацією разом з усіма відповідними органами влади

– заявив міністр.

Чифтчі також висловив співчуття родинам загиблих і побажав якнайшвидшого одужання постраждалим.

Наразі правоохоронці встановлюють обставини та причини зіткнення автобуса з вантажівкою. Інформації про стан госпіталізованих пасажирів поки не оприлюднили.

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Степан Гафтко

Світ
Дорожньо-транспортна пригода
Туреччина