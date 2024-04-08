В ЦПД заявили, что россия распространяет фейки об атаке на ЗАЭС и теракте в "крокусе", чтобы обвинить Украину в терроризме

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Эксклюзив
"Северо-восточный фронт вряд ли рф сегодня способна открыть": эксперт оценил возможность наступления россиян на Харьков
  •  51227 просмотра

"Северо-восточный фронт вряд ли рф сегодня способна открыть": эксперт оценил возможность наступления россиян на Харьков

Эксклюзив
Солнечное затмение: астролог рассказала про особенности этого периода
  •  138710 просмотра

Солнечное затмение: астролог рассказала про особенности этого периода

Эксклюзив
Защита от солнца: советы и развенчание мифов от врача-дерматолога
7 апреля 2024, 07:44  •  111912 просмотра

Защита от солнца: советы и развенчание мифов от врача-дерматолога

Эксклюзив
Совладелец Sevotech Хорошаев просит Зеленского и Умерова забрать в Словакии снаряды для МОУ (видеообращение)
5 апреля 2024, 18:30  •  203420 просмотра

Совладелец Sevotech Хорошаев просит Зеленского и Умерова забрать в Словакии снаряды для МОУ (видеообращение)

Эксклюзив
Андрей Новак: в Украине 135 видов налоговых взысканий, это побуждает предпринимателей переходить "в тень"
5 апреля 2024, 11:13  •  192050 просмотра

Андрей Новак: в Украине 135 видов налоговых взысканий, это побуждает предпринимателей переходить "в тень"

Эксклюзив
Knauf Украина окончательно отказалась комментировать ситуацию с поставками продукции в оккупированный Мариуполь: запретил немецкий офис
5 апреля 2024, 09:38  •  182301 просмотра

Knauf Украина окончательно отказалась комментировать ситуацию с поставками продукции в оккупированный Мариуполь: запретил немецкий офис

Эксклюзив
Ситуация в Часовом Яру: в группировке войск "Хортица" сообщают, что продолжаются бои на подступах
5 апреля 2024, 08:38  •  152658 просмотра

Ситуация в Часовом Яру: в группировке войск "Хортица" сообщают, что продолжаются бои на подступах

Эксклюзив
В Украине для бизнеса устраивают "налоговый кошмар" и тот, кто стоит за давлением - откровенный враг Украины - депутат
5 апреля 2024, 07:54  •  110031 просмотра

В Украине для бизнеса устраивают "налоговый кошмар" и тот, кто стоит за давлением - откровенный враг Украины - депутат

Эксклюзив
Украинские государственные и коммунальные структуры массово закупают продукцию компании "Knauf", которая помогает рф отстраивать Мариуполь
4 апреля 2024, 17:58  •  127677 просмотра

Украинские государственные и коммунальные структуры массово закупают продукцию компании "Knauf", которая помогает рф отстраивать Мариуполь

Эксклюзив
Помогают со строительством в оккупированном Мариуполе: в Knauf Украина пока не комментируют результаты расследования
4 апреля 2024, 16:39  •  118970 просмотра

Помогают со строительством в оккупированном Мариуполе: в Knauf Украина пока не комментируют результаты расследования

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5 апреля 2024, 10:51  •  264704 просмотра
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3 апреля 2024, 11:28  •  351077 просмотра
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ГУР атаковало завод по сборке "шахедов" в рф: что известно об этом производстве и при чем тут Tinder

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2 апреля 2024, 04:45  •  418869 просмотра

В ЦПД заявили, что россия распространяет фейки об атаке на ЗАЭС и теракте в "крокусе", чтобы обвинить Украину в терроризме

В Центре противодействия дезинформации заявили, что россия усиливает провокации и дезинформацию, чтобы безосновательно обвинить Украину в терроризме, в частности, фабрикует заявления об ударах беспилотников по Запорожской атомной электростанции.

Война •   •  4437 просмотра
В ЦПД заявили, что россия распространяет фейки об атаке на ЗАЭС и теракте в "крокусе", чтобы обвинить Украину в терроризме

Воздушные силы сообщили о пусках вражеских КАБов в Сумской области

По сообщению Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины, в Сумской области был осуществлен запуск вражеских управляемых авиабомб.

Война •   •  4034 просмотра
Воздушные силы сообщили о пусках вражеских КАБов в Сумской области

На Харьковщине зафиксировали сразу два подрыва на боеприпасах: ранен мужчина

В Харьковской области сегодня зафиксировали сразу два подрыва на боеприпасах. В первом случае пострадала только техника, во втором случае мужчина травмировался наступив на мину ПФМ-1 "Лепесток".

Война •   •  5483 просмотра
На Харьковщине зафиксировали сразу два подрыва на боеприпасах: ранен мужчина

Ракетный удар рф по Чугуеву: прокуратура показала последствия

Российские войска нанесли ракетный удар по Чугуеву Харьковской области, повредив частные домохозяйства и хозяйственные постройки, сообщает Харьковская областная прокуратура.

Война •   •  6799 просмотра
Ракетный удар рф по Чугуеву: прокуратура показала последствия

рф ударила по промобъекту в Запорожье: известно о 6 пострадавших - ОВА

Российская армия нанесла удар по промышленному объекту в Запорожье, в результате чего ранения получили 6 человек.

Война •   •  7765 просмотра
рф ударила по промобъекту в Запорожье: известно о 6 пострадавших - ОВА

Инцидент с повесткой для журналиста "Слідства.Інфо": Офис Генерального прокурора начал уголовное производство

Генеральная прокуратура возбудила уголовное дело по факту попытки вручения повестки журналисту "Слідство. інфо" за его расследование в отношении чиновника Службы безопасности Украины.

Криминал и ЧП •   •  6193 просмотра
Инцидент с повесткой для журналиста "Слідства.Інфо": Офис Генерального прокурора начал уголовное производство

Воздушные Силы ВСУ: у россиян еще осталось около 7 самолетов А-50

У россиян осталось около 7 самолетов А-50, которые они сейчас модернизируют, заявил представитель Воздушных сил Вооруженных сил Украины.

Война •   •  7105 просмотра
Воздушные Силы ВСУ: у россиян еще осталось около 7 самолетов А-50

Во Львове создали интерактивную "цветочную карту"

Львовский городской совет создал интерактивную "Цветочную карту", на которой показано более 50 локаций по всему городу, где цветут тюльпаны, сакуры, магнолии и груши Шантаклера.

Общество •   •  6877 просмотра
Во Львове создали интерактивную "цветочную карту"

Литва предлагает разобрать свои закрытые ТЭС и передать запчасти Украине - министр энергетики

Литва предложила демонтировать свои закрытые тепловые электростанции и передать Украине запчасти, чтобы помочь восстановить энергетические объекты, поврежденные российскими атаками.

Война •   •  9579 просмотра
Литва предлагает разобрать свои закрытые ТЭС и передать запчасти Украине - министр энергетики

"Нанес около 10 ударов ножом": житель Харьковщины получил пожизненное заключение за убийство женщины

50-летний мужчина был приговорен к пожизненному заключению судом апелляционной инстанции в Харьковской области. В 2017 году он нанес около 10 ножевых ранений женщине, потерпевшая погибла.

Криминал и ЧП •   •  7003 просмотра
"Нанес около 10 ударов ножом": житель Харьковщины получил пожизненное заключение за убийство женщины