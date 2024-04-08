В ЦПД заявили, что россия распространяет фейки об атаке на ЗАЭС и теракте в "крокусе", чтобы обвинить Украину в терроризме

россияне активизировали свою кампанию провокаций и фейков для обвинения Украины в осуществлении террора. Об этом заявили в Центре противодействия дезинформации, передает УНН.

Детали

В ведомстве пояснили, что москва распространяет сообщения о якобы организованных Украиной ударах БпЛА по оккупированной россиянами Запорожской АЭС.

Также враг манипулирует беспокойством со стороны МАГАТЭ, пытаясь обвинить Украину в ядерном терроризме.

В ГУР прокомментировали взрыв беспилотника на ЗАЭС

К тому же россияне распространяют "показания" людей, задержанных по обвинению в совершении теракта в Подмосковье. Задержанные, которых предварительно жестоко пытали, рассказывают, что якобы после теракта в "Крокус сити" должны были ехать в Киев для получения вознаграждения.

Тактика рф - конструировать подобные провокации, чтобы обвинять Украину в актах терроризма. Кремль пытается выдать существование "украинского следа" в теракте в Подмосковье, несмотря на связи фсб с ИГИЛ и "почерк" российских спецслужб. Параллельно россия бьет дронами по ЗАЭС, делая вид, будто угроза станции и ядерной безопасности идет от Украины - пояснил руководитель ЦПД, лейтенант Андрей Коваленко.

В ЦПД призвали не поддаваться манипуляциям российской пропаганды.

Напомним

Гендиректор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси заявил, что основная конструкция защитного корпуса реактора Запорожской атомной электростанции подверглась по меньшей мере трем прямым попаданиям во время обстрела.