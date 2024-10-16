В Центре противодействия дезинформации СНБО объяснили перерыв в запуске рф "шахедов" по Украине
Киев • УНН
россия возобновила массовые запуски ударных дронов типа Shahed после небольшого перерыва. По словам руководитель ЦПД СНБО, это связано с ударом по базе дронов, нарушившим логистику операций рф.
Руководитель Центра противодействия дезинформации СНБО Украины Андрей Коваленко объяснил перерыв в запуске россией ударных дронов типа Shahed по Украине, пишет УНН.
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"Много (ударных дронов типа Shahed - ред.) россияне запустили, но перед этим сделали небольшой перерыв, чтобы накопить, поскольку произошел удар по базе шахедов, который несколько выбил их логистику операций", - сообщил руководитель Центра противодействия дезинформации СНБО Украины Андрей Коваленко.
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В Украине ночь на 14 октября прошла без "шахедов" впервые за 48 суток.