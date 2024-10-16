У Центрі протидії дезінформації РНБО пояснили перерву у запуску рф "шахедів" по Україні
Київ • УНН
росія відновила масові запуски ударних дронів типу Shahed після невеликої перерви. За словами керівник ЦПД РНБО, це пов'язано з ударом по базі дронів, що порушив логістику операцій рф.
Керівник Центру протидії дезінформації РНБО України Андрій Коваленко пояснив перерву у запуску росією ударних дронів типу Shahed по Україні, пише УНН.
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"Багато (ударних дронів типу Shahed - ред.) росіяни запустили, але перед цим зробили невелику перерву, щоб накопичити, оскільки відбувся удар по базі шахедів, який дещо вибив їх логістику операцій", - повідомив керівник Центру протидії дезінформації РНБО України Андрій Коваленко у Telegram.
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