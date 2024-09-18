В Торецке остается около 1,5 тысячи человек, однако эвакуация происходит крайне медленно. Об этом рассказал председатель Донецкой ОГА Вадим Филашкин в эфире телемарафона, передает УНН.

В Торецке остается до 1,5 тыс человек. К сожалению, люди выезжают очень медленно. Вчера, органы власти вместе с полицией выезжали в город и удалось эвакуировать только одного человека - сказал Филашкин.

По его словам, ввозить гуманитарную помощь становится чрезвычайно трудно и сложно.

Напомним,

В Донецкой области российские войска, сегодня, 18 сентября, обстреляли поселок Малиновка и город Константиновка. В результате вражеских ударов шестеро гражданских получили ранения.