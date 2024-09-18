Донеччина: шестеро людей поранені через обстріл рф Малинівки та Костянтинівки
Київ • УНН
Російські війська обстріляли Малинівку та Костянтинівку на Донеччині. Внаслідок атак поранено шестеро мирних жителів, пошкоджено будинки, автівки та лінію електропередач.
У Донецькій області російські війська, сьогодні, 18 вересня, обстріляли селище Малинівка та місто Костянтинівка. Внаслідок ворожих ударів шестеро цивільних отримали поранення. Про це повідомила Донецька обласна прокуратура, передає УНН.
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Як повідомляється, о 10:30 під приціл окупантів потрапило с. Малинівка Краматорського району. Внаслідок атаки по фермерському господарству дістали тілесні ушкодження 59-річний батько та його син 36 років. Також травмовано 33-річного місцевого жителя. Він перебуває у важкому стані. Тип засобу ураження встановлюється.
Крім того, ворог завдав ударів, ймовірно, зі ствольної артилерії по Костянтинівки. Осколкових поранень і мінно-вибухової травми зазнали 34-річний містянин, котрий на момент обстрілу їхав в автомобілі, а також 55-річна жінка та чоловік 68 років, які знаходились поблизу торговельного центру.
У місті пошкоджено 3 багатоквартирні будинки, 2 автівки і лінію електропередач.
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