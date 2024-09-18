В Донецкой области российские войска, сегодня, 18 сентября, обстреляли поселок Малиновка и город Константиновка. В результате вражеских ударов шестеро гражданских получили ранения. Об этом сообщила Донецкая областная прокуратура, передает УНН.

Детали

Как сообщается, в 10:30 под прицел оккупантов попало с. Малиновка Краматорского района. В результате атаки по фермерскому хозяйству получили телесные повреждения 59-летний отец и его сын 36 лет. Также травмирован 33-летний местный житель. Он находится в тяжелом состоянии. Тип средства поражения устанавливается.

Кроме того, враг нанес удары, вероятно, из ствольной артиллерии по Константиновке. Осколочные ранения и минно-взрывную травму получили 34-летний горожанин, который на момент обстрела ехал в автомобиле, а также 55-летняя женщина и мужчина 68 лет, которые находились вблизи торгового центра.

В городе повреждены 3 многоквартирных дома, 2 автомобиля и линия электропередач.

Ворог вдарив дроном по Нікополю: двоє поранених, пошкоджена адмінбудівля