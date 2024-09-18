В Торецьку залишається до 1,5 тис. людей - ОВА
Київ • УНН
Попри активні бойові дії на Донеччині у місті Торецьк залишається до 1,5 тис людей. В обласній військовій адміністрації скаржаться, що евакуація відбувається вкрай повільно.
У Торецьку залишається близько 1,5 тисячі людей, проте евакуація відбувається вкрай повільно. Про це розповів голова Донецької ОВА Вадим Філашкін в ефірі телемарафону, передає УНН.
Торецьку залишається до 1,5 тис людей. На жаль, люди виїжджають дуже повільно. Вчора, органи влади разом з поліцією виїжджали до міста і вдалось евакуювати лише одного чоловіка
За його словами, ввозити гуманітарну допомогу стає надзвичайно важко і складно.
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У Донецькій області російські війська, сьогодні, 18 вересня, обстріляли селище Малинівка та місто Костянтинівка. Внаслідок ворожих ударів шестеро цивільних отримали поранення.