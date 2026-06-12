В Тернопольской области чиновник ТЦК за деньги обещал снятие с розыска, его задержали

В Тернопольской области разоблачен 37-летний подполковник - начальник группы документального обеспечения одного из районных РТЦК и СП, который за деньги обещал снять военнообязанного с розыска, передает УНН со ссылкой на Офис Генпрокурора.

Детали

По данным следствия, в мае 2024 года должностное лицо наладило схему получения неправомерной выгоды за решение вопросов воинского учета. Он уверял гражданина, что за 2,5 тыс. долларов США может через "служебные связи" исключить сведения о розыске из информационной системы.

9 июня 2024 года он был задержан в порядке ст. 208 УПК Украины - во время получения денежных средств.

При процессуальном руководстве Тернопольской специализированной прокуратуры в сфере обороны Западного региона ему сообщено о подозрении по ч. 3 ст. 369-2 УК Украины. Суд избрал меру пресечения - содержание под стражей с альтернативой залога, также рассматривается вопрос об отстранении его от должности.

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