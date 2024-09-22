В Тернополе произошел взрыв на трансформаторной подстанции: две улицы без света

В Тернополе в воскресенье вечером произошел взрыв на трансформаторной подстанции, две улицы остались без света. Об этом сообщает ГСЧС Украины в Тернопольской области, пишет УНН.

22 сентября в 21:01 на номер экстренного вызова "101" поступило сообщение о взрыве на ул. Лукияновича в Тернополе. Сотрудники ГСЧС оперативно прибыли к месту чрезвычайного происшествия. Они установили, что в результате взрыва изолятора СВ-110 на трансформаторной подстанции 110 кВт возникло горение масла на площади 1 м кв. Без света улицы Черновола и Франко, - говорится в сообщении.

Детали

Отмечается, что на месте происшествия работают спасатели и работники РЭС.

Пожар ликвидирован. Обстоятельства возникновения чрезвычайного происшествия устанавливаются.

В ГСЧС также сообщили, что с целью обеспечения жителей электроэнергией энергетиками будет осуществлено переключение на другую линию.

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