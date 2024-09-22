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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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На Киевщине ликвидировали масштабное возгорание травяного настила

На Киевщине ликвидировали масштабное возгорание травяного настила

Киев  •  УНН

22 сентября 2024, 16:05  •  7932 просмотра

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В Бортничах спасатели потушили пожар на площади 1500 кв. м. Тушение осложнялось трудностью проезда техники и отсутствием источников постоянного водоснабжения.

В воскресенье, 22 сентября, на Киевщине чрезвычайники ликвидировали масштабный пожар - огонь охватил 1500 кв. м травяного настила. Об этом заявили в ГСЧС, передает УНН.

Детали

Пожар вспыхнул на улице Левадной, в Бортничах, что в Дарницком районе. Горел травяной настил и камыш

- рассказали в ГСЧС. 

Спасатели объяснили, что тушение осложнялось трудностью проезда пожарной техники и отсутствием источников постоянного водоснабжения.

Міндовкілля: покращення якості повітря залежить від погодних умов22 сентября 2024, 14:13 • 12008 просмотров

Пожар локализовали в 15:42 на площади 1500 кв. м, ликвидировали в 16:59. Причину возникновения пожара будут устанавливать правоохранители

- резюмировали чрезвычайники. 

Напомним,

Минприроды называет основной причиной ухудшения качества воздуха в Киеве горения торфяников и пожары в экосистемах, а по данным IQair, Киев занимает 5 место среди городов мира с наихудшим качеством воздуха.

Владимир Омельченко

Владимир Омельченко

ОбществоКиев
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