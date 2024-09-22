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На Київщині ліквідували масштабне загоряння трав’яного настилу

На Київщині ліквідували масштабне загоряння трав’яного настилу

Київ • УНН

 • 23075 перегляди

У Бортничах рятувальники загасили пожежу на площі 1500 кв. м. Гасіння ускладнювалось важкістю проїзду техніки та відсутністю джерел постійного водопостачання.

У неділю, 22 вересня, на Київщині надзвичайники ліквідували масштабну пожежу - вогонь охопив 1500 кв. м трав'яного настилу. Про це заявили в ДСНС, передає УНН.

Деталі

Пожежа спалахнула на вулиці Левадній, у Бортничах, що у Дарницькому районі. Горів травʼяний настил та очерет

- розповіли в ДСНС. 

Рятувальники пояснили, що гасіння ускладнювалось важкістю проїзду пожежної техніки та відсутністю джерел постійного водопостачання.

Міндовкілля: покращення якості повітря залежить від погодних умов22.09.24, 17:13 • 21899 переглядiв

Пожежу локалізували о 15:42 на площі 1500 кв. м, ліквідували о 16:59. Причину виникнення пожежі встановлюватимуть правоохоронці

- резюмували надзвичайники. 

Нагадаємо

Міндовкілля називає основною причиною погіршення якості повітря в Києві горіння торф’яників та пожежі в екосистемах, а за даними IQair, Київ посідає 5 місце серед міст світу з найгіршою якістю повітря.

Володимир Омельченко

Володимир Омельченко

СуспільствоКиїв
derzhavna-sluzhba-ukrainy-z-nadzvychainykh-sytuatsiiДержавна служба України з надзвичайних ситуацій
kyivКиїв

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