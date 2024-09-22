На Київщині ліквідували масштабне загоряння трав’яного настилу
Київ • УНН
У Бортничах рятувальники загасили пожежу на площі 1500 кв. м. Гасіння ускладнювалось важкістю проїзду техніки та відсутністю джерел постійного водопостачання.
У неділю, 22 вересня, на Київщині надзвичайники ліквідували масштабну пожежу - вогонь охопив 1500 кв. м трав'яного настилу. Про це заявили в ДСНС, передає УНН.
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Пожежа спалахнула на вулиці Левадній, у Бортничах, що у Дарницькому районі. Горів травʼяний настил та очерет
Рятувальники пояснили, що гасіння ускладнювалось важкістю проїзду пожежної техніки та відсутністю джерел постійного водопостачання.
Міндовкілля: покращення якості повітря залежить від погодних умов22.09.24, 17:13 • 21899 переглядiв
Пожежу локалізували о 15:42 на площі 1500 кв. м, ліквідували о 16:59. Причину виникнення пожежі встановлюватимуть правоохоронці
Нагадаємо
Міндовкілля називає основною причиною погіршення якості повітря в Києві горіння торф’яників та пожежі в екосистемах, а за даними IQair, Київ посідає 5 місце серед міст світу з найгіршою якістю повітря.