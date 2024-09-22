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У Тернополі стався вибух на трансформаторній підстанції: дві вулиці без світла

У Тернополі стався вибух на трансформаторній підстанції: дві вулиці без світла

Київ • УНН

 • 20178 перегляди

У Тернополі стався вибух на трансформаторній підстанції, що призвело до пожежі та відключення електроенергії на двох вулицях. Рятувальники ліквідували пожежу, енергетики працюють над відновленням електропостачання.

У Тернополі в неділю ввечері стався вибух на трансформаторній підстанції, дві вулиці залишилися без світла. Ппо це повідомляє ДСНС України у Тернопільській області, пише УНН.

22 вересня о 21:01 на номер екстреного виклику "101" надійшло повідомлення про вибух на вул. Лукіяновича у Тернополі. Співробітники ДСНС оперативно прибули до місця надзвичайної події. Вони встановили, що внаслідок вибуху ізолятора СВ-110 на трансформаторній підстанції 110 кВт виникло горіння мастила на площі 1 м кв. Без світла вулиці Чорновола та Франка,

- йдеться у повідомленні.

Деталі

Зазначається, що на місці події працюють рятувальники та працівники РЕМу.

Пожежу ліквідовано. Обставини виникнення надзвичайної події встановлюються.

У ДСНС також повідомили, що з метою забезпечення мешканців електроенергією енергетиками буде здійснено переключення на іншу лінію.

На Київщині ліквідували масштабне загоряння трав’яного настилу22.09.24, 19:05 • 23076 переглядiв

Ольга Розгон

Ольга Розгон

Суспільство
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ternopilТернопіль

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