У Тернополі стався вибух на трансформаторній підстанції: дві вулиці без світла
Київ • УНН
У Тернополі стався вибух на трансформаторній підстанції, що призвело до пожежі та відключення електроенергії на двох вулицях. Рятувальники ліквідували пожежу, енергетики працюють над відновленням електропостачання.
У Тернополі в неділю ввечері стався вибух на трансформаторній підстанції, дві вулиці залишилися без світла. Ппо це повідомляє ДСНС України у Тернопільській області, пише УНН.
22 вересня о 21:01 на номер екстреного виклику "101" надійшло повідомлення про вибух на вул. Лукіяновича у Тернополі. Співробітники ДСНС оперативно прибули до місця надзвичайної події. Вони встановили, що внаслідок вибуху ізолятора СВ-110 на трансформаторній підстанції 110 кВт виникло горіння мастила на площі 1 м кв. Без світла вулиці Чорновола та Франка,
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Зазначається, що на місці події працюють рятувальники та працівники РЕМу.
Пожежу ліквідовано. Обставини виникнення надзвичайної події встановлюються.
У ДСНС також повідомили, що з метою забезпечення мешканців електроенергією енергетиками буде здійснено переключення на іншу лінію.
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