В Тернополе число погибших после удара рф возросло до 36: в больнице скончалась женщина

В Тернополе число жертв российского удара 19 ноября возросло до 36 человек. В больнице Святого Луки во Львове скончалась тяжело раненая женщина 1944 года рождения. Об этом сообщил начальник областной полиции Тернопольщины Сергей Зюбаненко, пишет УНН.

Сегодня мы получили еще одно печальное известие. В больнице Святого Луки во Львове скончалась женщина, тяжело раненная в результате ракетного удара по Тернополю 19 ноября. Это пенсионерка 1944 года рождения, жительница дома на улице 15 Апреля, пострадавшего в результате вражеского обстрела - говорится в сообщении.

Отмечается, что по состоянию на 2 декабря число погибших возросло до 36 человек, среди них - 29 взрослых и семеро детей.

К сожалению, до сих пор без вести пропавшими считаются 5 человек (четыре взрослых и один ребенок). Наши следователи, криминалисты и кинологи продолжают работу, чтобы установить судьбу каждого. Мы и в дальнейшем будем документировать последствия преступления и помогать семьям пострадавших - подчеркнул Зюбаненко.

Напомним

Тернополь в ночь на 19 ноября подвергся атаке российскими ракетами и ударными дронами.

Воздушные силы ВСУ сообщили, что 19 ноября россия нанесла удар крылатыми ракетами Х-101 по жилым многоэтажкам в Тернополе. Ракеты были выпущены с самолетов Ту-95МС и Ту-160МС с территории вологодской и астраханской областей рф.

Тернопольский дом, пораженный российскими ракетами 19 ноября, будет демонтирован — он не подлежит восстановлению — ОВА