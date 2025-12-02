В Тернополе число погибших после удара рф возросло до 36: в больнице скончалась женщина

$42.340.08
49.310.42
ukenru
Эксклюзив
11:33 • 420 просмотра
Манипуляция под видом "обороны": что стоит за заявлениями путина о "зоне безопасности" на границе
10:36 • 4140 просмотра
"Вещи, которые не могут звучать по телефону": Зеленский получил подробный доклад делегации после Майами и поручил продолжить работу с командой Трампа
10:08 • 9254 просмотра
США планируют вернуть россии замороженные активы в ЕС после мирного соглашения - Politico
Эксклюзив
06:00 • 39868 просмотра
Украина готовится к масштабным изменениям: МВФ требует усиления налоговой политики
1 декабря, 17:14 • 44291 просмотра
Дело Тимура Миндича: суд избрал меру пресечения фигуранту
Эксклюзив
1 декабря, 15:35 • 56809 просмотра
Переговоры Украина-США в Майами: чего ожидать дальше
1 декабря, 14:52 • 47675 просмотра
Правительство одобрило ряд решений по энергоэффективности общин: что предусматривается
1 декабря, 13:38 • 43968 просмотра
В двух областях рф произошли взрывы на железной дороге: уничтожены склады с ГСМ, повреждено железнодорожное полотноPhotoVideo
Эксклюзив
1 декабря, 12:41 • 34416 просмотра
Банки изъяли более 1,2 млн монет номиналом 10 копеек - НБУ
1 декабря, 09:32 • 28982 просмотра
Переговоры Украины и США были конструктивными, но есть "непростые вещи, над которыми еще предстоит поработать": Зеленский определил следующие шаги
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+4°
1.1м/с
91%
755мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
СНБО: Россия готовит давление на фронте и громкие заявления для западной аудитории2 декабря, 02:19 • 32403 просмотра
Из-за дронов "киллзона" на фронте увеличивается - Сырский2 декабря, 02:53 • 30964 просмотра
ISW: кремль выдвигает условия для сокрытия отказа россии от мирного предложения США и Украины2 декабря, 04:03 • 31637 просмотра
Число пострадавших в Днепре возросло до 45, в городе объявлен траур по погибшим - ОВА07:07 • 22421 просмотра
Трамп направил в рф нетипичную команду переговорщиков для "мирного соглашения" по Украине - CNN07:31 • 11304 просмотра
публикации
Манипуляция под видом "обороны": что стоит за заявлениями путина о "зоне безопасности" на границе
Эксклюзив
11:33 • 420 просмотра
Макрон совершит четвертый визит в Китай на фоне поиска Европой баланса между соперничеством и зависимостью - Reuters09:30 • 3238 просмотра
Украина готовится к масштабным изменениям: МВФ требует усиления налоговой политики
Эксклюзив
06:00 • 39868 просмотра
Семена кунжута: польза для здоровья и как правильно употреблятьPhoto1 декабря, 16:00 • 43866 просмотра
Вместо выздоровления опасные инфекции: пациенты Odrex сталкиваются с тяжелыми послеоперационными осложнениямиPhoto1 декабря, 12:30 • 50118 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Урсула фон дер Ляйен
Стив Уиткофф
Рустем Умеров
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Одесская область
Германия
Париж
Реклама
УНН Lite
Oxford Dictionary назвал "rage bait" словом 2025 года: что это значит1 декабря, 10:58 • 34797 просмотра
Елена Тополя и лидер группы "Антитела" разводятся после 12 лет бракаPhotoVideo1 декабря, 08:53 • 37132 просмотра
Пять безумных премьер, которые невозможно пропустить: что посмотреть этой зимойVideo29 ноября, 16:59 • 93555 просмотра
Полицейские спасли сову, запутавшуюся в антидроновой сетке на Купянском направлении28 ноября, 02:36 • 68620 просмотра
Netflix столкнулся со сбоем во время премьеры пятого сезона "Очень странных дел"27 ноября, 06:49 • 84746 просмотра
Актуальное
Техника
Социальная сеть
Дипломатка
Хранитель
Financial Times

В Тернополе число погибших после удара рф возросло до 36: в больнице скончалась женщина

Киев • УНН

 • 1768 просмотра

В Тернополе число погибших в результате российского удара 19 ноября возросло до 36 человек. В больнице Львова скончалась тяжело раненная женщина 1944 года рождения, жительница дома на улице 15 Апреля.

В Тернополе число погибших после удара рф возросло до 36: в больнице скончалась женщина

В Тернополе число жертв российского удара 19 ноября возросло до 36 человек. В больнице Святого Луки во Львове скончалась тяжело раненая женщина 1944 года рождения. Об этом сообщил начальник областной полиции Тернопольщины Сергей Зюбаненко, пишет УНН.

Сегодня мы получили еще одно печальное известие. В больнице Святого Луки во Львове скончалась женщина, тяжело раненная в результате ракетного удара по Тернополю 19 ноября. Это пенсионерка 1944 года рождения, жительница дома на улице 15 Апреля, пострадавшего в результате вражеского обстрела

- говорится в сообщении.

Отмечается, что по состоянию на 2 декабря число погибших возросло до 36 человек, среди них - 29 взрослых и семеро детей.

К сожалению, до сих пор без вести пропавшими считаются 5 человек (четыре взрослых и один ребенок). Наши следователи, криминалисты и кинологи продолжают работу, чтобы установить судьбу каждого. Мы и в дальнейшем будем документировать последствия преступления и помогать семьям пострадавших

- подчеркнул Зюбаненко.

Напомним

Тернополь в ночь на 19 ноября подвергся атаке российскими ракетами и ударными дронами.

Воздушные силы ВСУ сообщили, что 19 ноября россия нанесла удар крылатыми ракетами Х-101 по жилым многоэтажкам в Тернополе. Ракеты были выпущены с самолетов Ту-95МС и Ту-160МС с территории вологодской и астраханской областей рф.

Тернопольский дом, пораженный российскими ракетами 19 ноября, будет демонтирован — он не подлежит восстановлению — ОВА28.11.25, 18:12 • 8800 просмотров

Ольга Розгон

ОбществоВойна в Украине
Воздушная тревога
Военное положение
Война в Украине
Тернополь
Львов