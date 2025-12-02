У Тернополі кількість загиблих після удару рф зросла до 36: у лікарні померла жінка

У Тернополі кількість жертв російського удару 19 листопада зросла до 36 осіб. У лікарні Святого Луки у Львові померла тяжко поранена жінка 1944 року народження. Про це повідомив начальник обласної поліції Тернопільщини Сергій Зюбаненко, пише УНН.

Сьогодні ми отримали ще одну сумну звістку. У лікарні Святого Луки у Львові померла жінка, яка була тяжко поранена внаслідок ракетного удару по Тернополю 19 листопада. Це пенсіонерка 1944 року народження, мешканка будинку на вулиці 15 Квітня, який постраждав внаслідок ворожого обстрілу - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що станом на 2 грудня кількість загиблих зросла до 36 осіб, серед них - 29 дорослих і семеро дітей.

На жаль, досі безвісти зниклими вважаються 5 осіб (чотири дорослих та одна дитина). Наші слідчі, криміналісти та кінологи продовжують роботу, щоб встановити долю кожного. Ми й надалі документуватимемо наслідки злочину та допомагатимемо родинам постраждалих - наголосив Зюбаненко.

Нагадаємо

Тернопіль у ніч на 19 листопада зазнав атаки російськими ракетами та ударними дронами.

Повітряні сили ЗСУ повідомили, що 19 листопада росія завдала удару крилатими ракетами Х-101 по житлових багатоповерхівках у Тернополі. Ракети були випущені з літаків Ту-95МС та Ту-160МС з території вологодської та астраханської областей рф.

Тернопільський будинок, уражений російськими ракетами 19 листопада, буде демонтовано - він не підлягає відновленню - ОВА