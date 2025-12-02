У Тернополі кількість загиблих після удару рф зросла до 36: у лікарні померла жінка
У Тернополі кількість загиблих внаслідок російського удару 19 листопада зросла до 36 осіб. У лікарні Львова померла тяжко поранена жінка 1944 року народження, мешканка будинку на вулиці 15 Квітня.
У Тернополі кількість жертв російського удару 19 листопада зросла до 36 осіб. У лікарні Святого Луки у Львові померла тяжко поранена жінка 1944 року народження. Про це повідомив начальник обласної поліції Тернопільщини Сергій Зюбаненко, пише УНН.
Сьогодні ми отримали ще одну сумну звістку. У лікарні Святого Луки у Львові померла жінка, яка була тяжко поранена внаслідок ракетного удару по Тернополю 19 листопада. Це пенсіонерка 1944 року народження, мешканка будинку на вулиці 15 Квітня, який постраждав внаслідок ворожого обстрілу
Зазначається, що станом на 2 грудня кількість загиблих зросла до 36 осіб, серед них - 29 дорослих і семеро дітей.
На жаль, досі безвісти зниклими вважаються 5 осіб (чотири дорослих та одна дитина). Наші слідчі, криміналісти та кінологи продовжують роботу, щоб встановити долю кожного. Ми й надалі документуватимемо наслідки злочину та допомагатимемо родинам постраждалих
Тернопіль у ніч на 19 листопада зазнав атаки російськими ракетами та ударними дронами.
Повітряні сили ЗСУ повідомили, що 19 листопада росія завдала удару крилатими ракетами Х-101 по житлових багатоповерхівках у Тернополі. Ракети були випущені з літаків Ту-95МС та Ту-160МС з території вологодської та астраханської областей рф.
