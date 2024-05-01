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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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В Тбилиси возобновились протесты против закона об иноагентах. Правоохранители применили к активистам перцовый газ

В Тбилиси возобновились протесты против закона об иноагентах. Правоохранители применили к активистам перцовый газ

Киев  •  УНН

1 мая 2024, 18:43  •  4748 просмотра

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Протестующие в Тбилиси выступили против закона об иностранных агентах, что привело к столкновениям, во время которых полиция применила перцовый баллончик, слезоточивый газ и резиновые пули для разгона толпы.

В Тбилиси снова собрался митинг против закона об иноагентах. Правоохранители уже применили перцовый газ против активистов, передает УНН со ссылкой на Paper Kartuli.

Детали

Митингующие заполнили всю территорию перед зданием парламента, проспект Руставели и некоторые прилегающие улицы. Interpressnews пишет, что митингующие планируют начать "ненасильственное движение" по улицам Тбилиси.

Впоследствии стало известно, что спецназ применил против участников митинга слезоточивый газ и перцовый спрей.

Спрей распылили на Чичинадзе и Руставели.

Ранее вечером 1 мая МВД заявило, что силовики покинули территорию вокруг парламента, а митингующие имеют возможность провести акцию в выбранном ими месте.

Парламент Грузии проголосовал за закон об иноагентах во втором чтении на фоне протестов1 мая 2024, 16:25 • 12409 просмотров

Добавим

30 апреля в парламенте Грузии продолжилось второе чтение закона об "иноагентах". Его резко критикуют международные организации, ЕС, США, а в Тбилиси почти весь апрель продолжаются массовые протесты. Полиция и спецназ в ночь на первое мая применили водометы, перцовый спрей, слезоточивый газ и резиновые пули для разгона митингующих.

В правящей партии утверждают, что за протестами стоит революционный план смены власти в Грузии, который несколько лет поддерживали западные фонды через НПО и СМИ.

МВД Грузии, комментируя свои действия на митинге, заявило, что акция носила насильственный характер и принятые меры были пропорциональными.

Антонина Туманова

Антонина Туманова

Новости Мира
tbilisiТбилиси
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soedinennie-shtatiСоединенные Штаты
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