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"В таких атаках нет военного смысла": на фоне обстрела Одессы Зеленский призвал партнеров усилить ПВО Украины

"В таких атаках нет военного смысла": на фоне обстрела Одессы Зеленский призвал партнеров усилить ПВО Украины

Киев  •  УНН

2 марта 2024, 17:12  •  16972 просмотра

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Президент Украины Владимир Зеленский призвал международных партнеров срочно предоставить больше средств противовоздушной обороны для защиты украинских городов от ударов российских беспилотников.

На фоне российской атаки на жилой дом в Одессе президент Украины Владимир Зеленский призвал международных партнеров передать больше ПВО. Об этом говорится в вечернем обращении главы государства, пишет УНН.

Детали 

По его словам, весь день в Одессе продолжалась спасательная операция на месте попадания российского "шахеда".  Сейчас ГСЧС, полиция и другие службы продолжают работать - есть информация о людях под завалами.

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В таких атаках именно "шахедами" никакого военного смысла нет и быть не может - это террор, который имеет целью исключительно уничтожение жизней, исключительно запугивание людей

- подчеркнул президент. 

Глава государства подчеркнул, что мир должен предоставить Украине достаточно систем ПВО, систем защиты от "шахедов" и ракет.

Затягивание с поставками оружия для Украины, ПВО для защиты наших людей приводит, к сожалению, к таким потерям, к тому, что перечень детей, чьи жизни забирает россия, постоянно растет

- подчеркнул Владимир Зеленский. 

Костин об ударе по Одессе: целенаправленная атака на жилой дом2 марта 2024, 14:56 • 24903 просмотра

Он отметил, что Украина не просила ничего больше, чем надо, чтобы защитить жизнь. По словам президента, Украина не может внутренние политические игры партнеров, которые

Российский террор должен проиграть. Это принципиально

- убежден президент Украины.

Напомним,

Спасатели в Одессе извлекли из-под завалов тела матери и ее трехмесячного ребенка после того, как ночью россияне целенаправленно атаковали жилой дом.

Владимир Омельченко

Владимир Омельченко

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"There is no military sense in such attacks": amid the shelling of Odesa, Zelensky calls on partners to strengthen Ukraine's air defense
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"В таких атаках нет военного смысла": на фоне обстрела Одессы Зеленский призвал партнеров усилить ПВО Украины

Президент Украины Владимир Зеленский призвал международных партнеров срочно предоставить больше средств противовоздушной обороны для защиты украинских городов от ударов российских беспилотников.

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