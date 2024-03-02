"В таких атаках нет военного смысла": на фоне обстрела Одессы Зеленский призвал партнеров усилить ПВО Украины
Киев • УНН
Президент Украины Владимир Зеленский призвал международных партнеров срочно предоставить больше средств противовоздушной обороны для защиты украинских городов от ударов российских беспилотников.
На фоне российской атаки на жилой дом в Одессе президент Украины Владимир Зеленский призвал международных партнеров передать больше ПВО. Об этом говорится в вечернем обращении главы государства, пишет УНН.
Детали
По его словам, весь день в Одессе продолжалась спасательная операция на месте попадания российского "шахеда". Сейчас ГСЧС, полиция и другие службы продолжают работать - есть информация о людях под завалами.
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В таких атаках именно "шахедами" никакого военного смысла нет и быть не может - это террор, который имеет целью исключительно уничтожение жизней, исключительно запугивание людей
Глава государства подчеркнул, что мир должен предоставить Украине достаточно систем ПВО, систем защиты от "шахедов" и ракет.
Затягивание с поставками оружия для Украины, ПВО для защиты наших людей приводит, к сожалению, к таким потерям, к тому, что перечень детей, чьи жизни забирает россия, постоянно растет
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Он отметил, что Украина не просила ничего больше, чем надо, чтобы защитить жизнь. По словам президента, Украина не может внутренние политические игры партнеров, которые
Российский террор должен проиграть. Это принципиально
Напомним,
Спасатели в Одессе извлекли из-под завалов тела матери и ее трехмесячного ребенка после того, как ночью россияне целенаправленно атаковали жилой дом.
"В таких атаках нет военного смысла": на фоне обстрела Одессы Зеленский призвал партнеров усилить ПВО Украины
Президент Украины Владимир Зеленский призвал международных партнеров срочно предоставить больше средств противовоздушной обороны для защиты украинских городов от ударов российских беспилотников.
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