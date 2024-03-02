"В таких атаках нет военного смысла": на фоне обстрела Одессы Зеленский призвал партнеров усилить ПВО Украины

На фоне российской атаки на жилой дом в Одессе президент Украины Владимир Зеленский призвал международных партнеров передать больше ПВО. Об этом говорится в вечернем обращении главы государства, пишет УНН.

Детали

По его словам, весь день в Одессе продолжалась спасательная операция на месте попадания российского "шахеда". Сейчас ГСЧС, полиция и другие службы продолжают работать - есть информация о людях под завалами.

Под завалами могут быть еще 8 человек, среди них - 2 детей: спасательная операция продолжается - Кипер

В таких атаках именно "шахедами" никакого военного смысла нет и быть не может - это террор, который имеет целью исключительно уничтожение жизней, исключительно запугивание людей - подчеркнул президент.

Глава государства подчеркнул, что мир должен предоставить Украине достаточно систем ПВО, систем защиты от "шахедов" и ракет.

Затягивание с поставками оружия для Украины, ПВО для защиты наших людей приводит, к сожалению, к таким потерям, к тому, что перечень детей, чьи жизни забирает россия, постоянно растет - подчеркнул Владимир Зеленский.

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Он отметил, что Украина не просила ничего больше, чем надо, чтобы защитить жизнь. По словам президента, Украина не может внутренние политические игры партнеров, которые

Российский террор должен проиграть. Это принципиально - убежден президент Украины.

Напомним,

Спасатели в Одессе извлекли из-под завалов тела матери и ее трехмесячного ребенка после того, как ночью россияне целенаправленно атаковали жилой дом.