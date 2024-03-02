Под завалами могут быть еще 8 человек, среди них - 2 детей: спасательная операция продолжается - Кипер

В результате ночной атаки рф по Одессе погибло 7 человек, пострадало 8 человек. Об этом в эфире марафона "Единые новости" рассказал глава Одесской областной военной администрации Олег Кипер, передает УНН.

Детали

Спасательные работы ведутся с 1 ночи. На сейчас у нас 7 погибших, хочу выразить соболезнования всем родным и близким. Среди них - двое детей, трехлетний Марк и четырехмесячный Тимофей. Кроме того - 8 пострадавших. Одна женщина - в тяжелом состоянии, находится в больнице - сообщил он.

Костин об ударе по Одессе: целенаправленная атака на жилой дом

Глава областной военной администрации добавил, что под завалами могут находиться еще 8 человек, в том числе двое детей Кипер сообщил, что без отопления остается несколько соседних домов.

Все работают, чтобы обеспечить в дома, которые рядом, воду, тепло, электро и газоснабжение - добавил он

Напомним

Спасатели в Одессе извлекли из-под завалов тела матери и ее трехмесячного ребенка после того, как ночью россияне целенаправленно атаковали жилой дом.