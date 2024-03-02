Под завалами могут быть еще 8 человек, среди них - 2 детей: спасательная операция продолжается - Кипер
Киев • УНН
В результате российского ракетного удара по жилому дому в Одессе известно о по меньшей мере семи погибших. Кроме того, под завалами дома еще могут находиться люди.
В результате ночной атаки рф по Одессе погибло 7 человек, пострадало 8 человек. Об этом в эфире марафона "Единые новости" рассказал глава Одесской областной военной администрации Олег Кипер, передает УНН.
Детали
Спасательные работы ведутся с 1 ночи. На сейчас у нас 7 погибших, хочу выразить соболезнования всем родным и близким. Среди них - двое детей, трехлетний Марк и четырехмесячный Тимофей. Кроме того - 8 пострадавших. Одна женщина - в тяжелом состоянии, находится в больнице
Костин об ударе по Одессе: целенаправленная атака на жилой дом2 марта 2024, 14:56 • 21272 просмотра
Глава областной военной администрации добавил, что под завалами могут находиться еще 8 человек, в том числе двое детей Кипер сообщил, что без отопления остается несколько соседних домов.
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Напомним
Спасатели в Одессе извлекли из-под завалов тела матери и ее трехмесячного ребенка после того, как ночью россияне целенаправленно атаковали жилой дом.
Под завалами могут быть еще 8 человек, среди них - 2 детей: спасательная операция продолжается - Кипер
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