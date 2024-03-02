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Под завалами могут быть еще 8 человек, среди них - 2 детей: спасательная операция продолжается - Кипер

Под завалами могут быть еще 8 человек, среди них - 2 детей: спасательная операция продолжается - Кипер

Киев  •  УНН

2 марта 2024, 16:44  •  5273 просмотра

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В результате российского ракетного удара по жилому дому в Одессе известно о по меньшей мере семи погибших. Кроме того, под завалами дома еще могут находиться люди.

В результате ночной атаки рф по Одессе погибло 7 человек, пострадало 8 человек. Об этом в эфире марафона "Единые новости" рассказал глава Одесской областной военной администрации Олег Кипер, передает УНН.

Детали

Спасательные работы ведутся с 1 ночи. На сейчас у нас 7 погибших, хочу выразить соболезнования всем родным и близким. Среди них - двое детей, трехлетний Марк и четырехмесячный Тимофей. Кроме того - 8 пострадавших. Одна женщина - в тяжелом состоянии, находится в больнице

- сообщил он.

Костин об ударе по Одессе: целенаправленная атака на жилой дом2 марта 2024, 14:56 • 21272 просмотра

Глава областной военной администрации добавил, что под завалами могут находиться еще 8 человек, в том числе двое детей Кипер сообщил, что без отопления остается несколько соседних домов.

Все работают, чтобы обеспечить в дома, которые рядом, воду, тепло, электро и газоснабжение

- добавил он

Напомним

Спасатели в Одессе извлекли из-под завалов тела матери и ее трехмесячного ребенка после того, как ночью россияне целенаправленно атаковали жилой дом.

Лилия Подоляк

Лилия Подоляк

Война
odessaОдесса
Під завалами можуть бути ще 8 людей, серед них – 2 дітей: рятувальна операція триває – Кіпер
There may be 8 more people under the rubble, including 2 children: rescue operation continues - Kiper
Новости по теме

Под завалами могут быть еще 8 человек, среди них - 2 детей: спасательная операция продолжается - Кипер

В результате российского ракетного удара по жилому дому в Одессе известно о по меньшей мере семи погибших. Кроме того, под завалами дома еще могут находиться люди.

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