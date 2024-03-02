Під завалами можуть бути ще 8 людей, серед них – 2 дітей: рятувальна операція триває – Кіпер
Київ • УНН
Внаслідок російського ракетного удару по житловому будинку в Одесі відомо про щонайменше сімох загиблих. Окрім того, під завалами будинку ще можуть перебувати люди.
Внаслідок нічної атаки рф по Одесі загинуло 7 осіб, постраждало 8 осіб. Про це в ефірі марафону "Єдині новини" розповів очільник Одеської обласної військової адміністрації Олег Кіпер, передає УНН.
Деталі
Рятувальні роботи ведуться з 1 ночі. На зараз у нас 7 загиблих, хочу висловити співчуття всім рідним і близьким. Серед них – двоє дітей, трирічний Марк і чотирьохмісячний Тимофій. Крім того - 8 потерпілих. Одна жінка – у важкому стані, знаходиться в лікарні
Костін про удар по Одесі: цілеспрямована атака на житловий будинок02.03.24, 16:56 • 35766 переглядiв
Очільник обласної військової адміністрації додав, що під завалами можуть знаходитися ще 8 людей, в тому числі двоє дітей Кіпер повідомив, що без опалення залишається кілька сусідніх домівок.
Всі працюють, аби забезпечити в будинки, які поруч, воду, тепло, електро та газопостачання
Нагадаємо
Рятувальники в Одесі витягли з-під завалів тіла матері та її тримісячної дитини після того, як вночі росіяни цілеспрямовано атакували житловий будинок.