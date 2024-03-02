"У таких атаках немає військового сенсу": на тлі обстрілу Одеси Зеленський закликав партнерів посилити ППО України

Президент України Володимир Зеленський закликав міжнародних партнерів терміново надати більше засобів протиповітряної оборони для захисту українських міст від ударів російських безпілотників.

На тлі російської атаки на житловий будинок в Одесі президент України Володимир зеленський закликав міжнародних партнерів передати більше ППО. Про це йдеться у вечірньому зверненні глави держави, пише УНН. Деталі За його словами, увесь день в Одесі тривала рятувальна операція на місці влучання російського "шахеда". Наразі ДСНС, поліція та інші служби продовжують працювати – є інформація про людей під завалами. Під завалами можуть бути ще 8 людей, серед них – 2 дітей: рятувальна операція триває – Кіпер У таких атаках саме "шахедами" жодного військового сенсу немає і бути не може – це терор, який має на меті виключно знищення життів, виключно залякування людей - підкреслив президент. Глава держави наголосив, що світ повинен надати Україні достатньо систем ППО, систем захисту від "шахедів" і ракет. Затягування з постачанням зброї для України, ППО для захисту наших людей призводить, на жаль, до таких втрат, до того, що перелік дітей, чиї життя забирає росія, постійно зростає - підкреслив Володимир Зеленський. Костін про удар по Одесі: цілеспрямована атака на житловий будинок Він зауважив, що Україна не просила нічого більше, ніж треба, щоб захистити життя. За словами президента, Україна не може внутрішні політичні ігри партнерів, які Російський терор повинен програти. Це принципово - переконаний президент України. Нагадаємо Рятувальники в Одесі витягли з-під завалів тіла матері та її тримісячної дитини після того, як вночі росіяни цілеспрямовано атакували житловий будинок.