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"У таких атаках немає військового сенсу": на тлі обстрілу Одеси Зеленський закликав партнерів посилити ППО України

Київ • УНН

 • 68057 перегляди

Президент України Володимир Зеленський закликав міжнародних партнерів терміново надати більше засобів протиповітряної оборони для захисту українських міст від ударів російських безпілотників.

"У таких атаках немає військового сенсу": на тлі обстрілу Одеси Зеленський закликав партнерів посилити ППО України

На тлі російської атаки на житловий будинок в Одесі президент України Володимир зеленський закликав міжнародних партнерів передати більше ППО. Про це йдеться у вечірньому зверненні глави держави, пише УНН.

Деталі 

За його словами, увесь день в Одесі тривала рятувальна операція на місці влучання російського "шахеда".  Наразі ДСНС, поліція та інші служби продовжують працювати – є інформація про людей під завалами.

Під завалами можуть бути ще 8 людей, серед них – 2 дітей: рятувальна операція триває – Кіпер02.03.24, 18:44 • 33052 перегляди

У таких атаках саме "шахедами" жодного військового сенсу немає і бути не може – це терор, який має на меті виключно знищення життів, виключно залякування людей

- підкреслив президент. 

Глава держави наголосив, що світ повинен надати Україні достатньо систем ППО, систем захисту від "шахедів" і ракет.

Затягування з постачанням зброї для України, ППО для захисту наших людей призводить, на жаль, до таких втрат, до того, що перелік дітей, чиї життя забирає росія, постійно зростає

- підкреслив Володимир Зеленський. 

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Він зауважив, що Україна не просила нічого більше, ніж треба, щоб захистити життя. За словами президента, Україна не може внутрішні політичні ігри партнерів, які

Російський терор повинен програти. Це принципово

- переконаний президент України.

Нагадаємо

Рятувальники в Одесі витягли з-під завалів тіла матері та її тримісячної дитини після того, як вночі росіяни цілеспрямовано атакували житловий будинок.

Володимир Омельченко

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