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В Сумской области построят 11 "подземных школ": подробности проекта

Киев • УНН

 • 678 просмотра

В Сумах возведут четыре "подземные школы", а в области их будет одиннадцать. Одна из них будет вмещать 500 человек, стоимость проекта 117 млн грн.

В Сумской области построят 11 "подземных школ": подробности проекта

В Сумах планируют построить четыре "подземные школы", а в пределах области их количество достигнет одиннадцати. Об этом информирует УНН со ссылкой на Департамент коммуникаций Секретариата Кабинета Министров Украины.

Детали

Отмечается, что во время рабочей поездки в Сумскую область Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль посетил в областном центре образовательное учреждение, где строится подземное хранилище. 

Защитное сооружение будет вмещать 500 человек и даст возможность деткам учиться очно и в безопасности. На реализацию этого проекта было выделено около 117 млн грн из государственного и местного бюджетов. Завершить строительство должны до начала следующего учебного года

- заявил Денис Шмыгаль.

По словам премьер-министра, в целом в Сумах предусмотрено возведение четырех "подземных школ", а в пределах области их количество достигнет одиннадцати.

Денис Шмыгаль обсудил с председателем Государственного  агентства восстановления и развития инфраструктуры Сергеем Сухомлином возможные механизмы упрощения реализации таких проектов для небольших учебных заведений.

"Безопасность учебного процесса - наше ключевое направление в сфере образования. Последовательно работаем над тем, чтобы как можно больше детей могли ходить в школы и учиться в безопасных и комфортных условиях", - подчеркнул Глава Правительства.

Напомним

В Украине строят подземные школы со всем необходимым для обучения во время войны. Это будут полноценные школы с укрытиями, аудиториями и зонами для питания.

В Харькове заработала первая подземная школа - мэр11.05.24, 16:41 • 30472 просмотра

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