На Сумщині збудують 11 "підземних шкіл": подробиці проєкту
Київ • УНН
У Сумах зведуть чотири "підземні школи", а в області їх буде одинадцять. Одна з них вміщатиме 500 осіб, вартість проєкту 117 млн грн.
У Сумах планують збудувати чотири "підземні школи", а в межах області їхня кількість сягне одинадцяти. Про це інформує УНН із посиланням на Департамент комунікацій Секретаріату Кабінету Міністрів України.
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Зазначається, що під час робочої поїздки на Сумщину Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль відвідав в обласному центрі освітній заклад, де будується підземне сховище.
Захисна споруда вміщатиме 500 осіб і дасть можливість діткам навчатись очно й у безпеці. На реалізацію цього проекту було виділено близько 117 млн грн з державного та місцевого бюджетів. Завершити будівництво мають до початку наступного навчального року
За словами прем’єр-міністра, загалом у Сумах передбачено зведення чотирьох "підземних шкіл", а в межах області їхня кількість сягне одинадцяти.
Денис Шмигаль обговорив із головою Державного агентства відновлення та розвитку інфраструктури Сергієм Сухомлином можливі механізми спрощення реалізації таких проектів для невеликих навчальних закладів.
"Безпека навчального процесу - наш ключовий напрям у сфері освіти. Послідовно працюємо над тим, щоб якнайбільше дітей могли ходити до шкіл і вчитись у безпечних і комфортних умовах", - наголосив Глава Уряду.
Нагадаємо
В Україні будують підземні школи з усім необхідним для навчання під час війни. Це будуть повноцінні школи з укриттями, аудиторіями та зонами для харчування.
У Харкові запрацювала перша підземна школа - мер11.05.24, 16:41 • 30472 перегляди