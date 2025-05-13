В Сумской области полиция разоблачила охотников на краснокнижных животных

Правоохранители в Сумской области разоблачили охотников, которые занимались незаконной охотой на сурков, занесенных в Красную книгу Украины. Злоумышленников поймали "на горячем", сообщает УНН со ссылкой на Главное управление Национальной полиции в Сумской области.

Детали

Нарушителей обнаружили правоохранители во время совместного патрулирования с государственным инспектором по охране окружающей природной среды Государственной экологической инспекции Сумской области. Незаконный промысел наладили местные жители в возрасте от 25 до 35 лет.

Мужчины установили на территории природной среды самодельные ловушки-петли, в которые попали четыре сурка. Благодаря оперативным действиям правоохранителей животных удалось спасти и вернуть в естественную среду обитания.

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Правоохранители изъяли транспорт фигурантов, а также орудия незаконного лова. По указанному факту открыли уголовное производство по ч. 2 ст. 248 Уголовного кодекса Украины (незаконная охота). Расследование продолжается.

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