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CNN: Келлогг и Уиткофф собираются в Стамбул на ожидаемые переговоры Украины и рф, возможное присоединение Трампа давит на путина
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CNN: Келлогг и Уиткофф собираются в Стамбул на ожидаемые переговоры Украины и рф, возможное присоединение Трампа давит на путина

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В Сумской области полиция разоблачила охотников на краснокнижных животных

Киев • УНН

 • 712 просмотра

В Сумской области правоохранители разоблачили охотников, которые незаконно охотились на сурков, занесенных в Красную книгу Украины. Злоумышленники в возрасте от 25 до 35 лет устанавливали ловушки.

В Сумской области полиция разоблачила охотников на краснокнижных животных

Правоохранители в Сумской области разоблачили охотников, которые занимались незаконной охотой на сурков, занесенных в Красную книгу Украины. Злоумышленников поймали "на горячем", сообщает УНН со ссылкой на Главное управление Национальной полиции в Сумской области.

Детали

Нарушителей обнаружили правоохранители во время совместного патрулирования с государственным инспектором по охране окружающей природной среды Государственной экологической инспекции Сумской области. Незаконный промысел наладили местные жители в возрасте от 25 до 35 лет.

Мужчины установили на территории природной среды самодельные ловушки-петли, в которые попали четыре сурка. Благодаря оперативным действиям правоохранителей животных удалось спасти и вернуть в естественную среду обитания.

На Ровенщине полицейские разоблачили двух мужчин на браконьерстве21.11.24, 13:27 • 18320 просмотров

Правоохранители изъяли транспорт фигурантов, а также орудия незаконного лова. По указанному факту открыли уголовное производство по ч. 2 ст. 248 Уголовного кодекса Украины (незаконная охота). Расследование продолжается.

Браконьеры рф нанесли Азовскому морю ущерб на более 4 млрд грн04.02.25, 20:29 • 31317 просмотров

Напомним

На территории заповедника "Еланецкая степь" выявлен незаконный отстрел двух косуль европейских. По факту браконьерства открыто уголовное производство, сумма ущерба составляет 544 тысячи гривен.

Лилия Набока

Лилия Набока

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