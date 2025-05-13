На Сумщині поліція викрила мисливців на червонокнижних тварин

Правоохоронці на Сумщині викрили мисливців, які займалися незаконним полюванням на бабаків, занесених до Червоної книги України. Зловмисників спіймали "на гарячому", повідомляє УНН з посиланням на Головне управління Національної поліції в Сумській області.

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Порушників виявили правоохоронці під час спільного патрулювання з державним інспектором з охорони навколишнього природного середовища Державної екологічної інспекції Сумської області. Незаконний промисел налагодили місцеві жителі віком від 25 до 35 років.

Чоловіки встановили на території природного середовища саморобні пастки-петлі, у які потрапили чотири бабаки. Завдяки оперативним діям правоохоронців тварин вдалося врятувати та повернути до природного середовища життя.

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Правоохоронці вилучили транспорт фігурантів, а також знаряддя незаконного лову. За вказаним фактом відкрили кримінальне провадження за ч. 2 ст. 248 Кримінального кодексу України (незаконне полювання). Розслідування триває.

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