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CNN: Келлог і Віткофф збираються до Стамбула на очікувані переговори України та рф, можливе приєднання Трампа тисне на путіна
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На Сумщині поліція викрила мисливців на червонокнижних тварин

Київ • УНН

 • 982 перегляди

На Сумщині правоохоронці викрили мисливців, які незаконно полювали на бабаків, занесених до Червоної книги України. Зловмисники віком від 25 до 35 років встановлювали пастки.

На Сумщині поліція викрила мисливців на червонокнижних тварин

Правоохоронці на Сумщині викрили мисливців, які займалися незаконним полюванням на бабаків, занесених до Червоної книги України. Зловмисників спіймали "на гарячому", повідомляє УНН з посиланням на Головне управління Національної поліції в Сумській області.

Деталі

Порушників виявили правоохоронці під час спільного патрулювання з державним інспектором з охорони навколишнього природного середовища Державної екологічної інспекції Сумської області. Незаконний промисел налагодили місцеві жителі віком від 25 до 35 років.

Чоловіки встановили на території природного середовища саморобні пастки-петлі, у які потрапили чотири бабаки. Завдяки оперативним діям правоохоронців тварин вдалося врятувати та повернути до природного середовища життя.

На Рівненщині поліцейські викрили двох чоловіків на браконьєрстві21.11.24, 13:27 • 18322 перегляди

Правоохоронці вилучили транспорт фігурантів, а також знаряддя незаконного лову. За вказаним фактом відкрили кримінальне провадження за ч. 2 ст. 248 Кримінального кодексу України (незаконне полювання). Розслідування триває.

Браконьєри рф завдали Азовському морю збитків на понад 4 млрд грн04.02.25, 20:29 • 31318 переглядiв

Нагадаємо

На території заповідника "Єланецький степ" виявлено незаконний відстріл двох сарн європейських. За фактом браконьєрства відкрито кримінальне провадження, сума збитків становить 544 тисячі гривень.

Лілія Набока

Лілія Набока

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