На Сумщині поліція викрила мисливців на червонокнижних тварин
Київ • УНН
На Сумщині правоохоронці викрили мисливців, які незаконно полювали на бабаків, занесених до Червоної книги України. Зловмисники віком від 25 до 35 років встановлювали пастки.
Правоохоронці на Сумщині викрили мисливців, які займалися незаконним полюванням на бабаків, занесених до Червоної книги України. Зловмисників спіймали "на гарячому", повідомляє УНН з посиланням на Головне управління Національної поліції в Сумській області.
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Порушників виявили правоохоронці під час спільного патрулювання з державним інспектором з охорони навколишнього природного середовища Державної екологічної інспекції Сумської області. Незаконний промисел налагодили місцеві жителі віком від 25 до 35 років.
Чоловіки встановили на території природного середовища саморобні пастки-петлі, у які потрапили чотири бабаки. Завдяки оперативним діям правоохоронців тварин вдалося врятувати та повернути до природного середовища життя.
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