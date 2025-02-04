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Браконьєри рф завдали Азовському морю збитків на понад 4 млрд грн

Браконьєри рф завдали Азовському морю збитків на понад 4 млрд грн

Київ • УНН

 • 31294 перегляди

Російські браконьєри незаконно виловили водних біоресурсів в Азовському морі на суму понад 4,1 млрд грн. Найбільші збитки зафіксовано за 9 місяців 2024 року - 3,584 млрд грн.

В Азовському моріросіяни займаються масовим незаконним виловом водних біоресурсів, безжально грабуючи рибні багатства водойми.Про це повідомляє пресслужба Держрибагентства, пише УНН.

Військова агресія рф завдала значної шкоди рибному господарству України. Винятком не стало й Азовське море, де окупанти займаються масовим незаконним виловом водних біоресурсів, безжально грабуючи рибні багатства водойми,

- йдеться у повідомленні.

Деталі

Зазначається, що тимчасова окупація рф басейну Азовського моря унеможливила здійснення контролю за виловом водних біоресурсів у цій водоймі з боку України. Проте Азовський рибоохоронний патруль Держрибагентства, використовуючи інформацію, викладену в мережі Інтернет про обсяги вилову риби окупантами, з урахуванням вимог законодавства, оцінив збитки, завдані рибному господарству України в Азовському морі.

Так, за попередніми розрахунками, сума збитків, завданих рибному господарству України внаслідок незаконного вилову рф біоресурсів (калкана азовського, глосі, барабулі, хамси, піленгаса, саргана, ставриди, тарані, судака, оселедця, тюльки, креветок та ін.) в Азовському морі становить понад 4,1 млрд грн.

З них російськими браконьєрами завдано:

- у 2022 році – 194,4 млн грн;

- у 2023 році – 367 млн грн;

- за 9 місяців 2024 року – 3 584 млн грн.

Інформацію надіслали до Бердянського районного відділу поліції в Запорізькій області для долучення до кримінального провадження, відкритого за ч. 1 ст. 249 Кримінального кодексу України.

Нагадаємо

15 кілометрів прибережної смуги Азовського моря забруднено мазутом після аварії російських танкерів. Нафтова пляма рухається в напрямку Маріуполя.

Ольга Розгон

Ольга Розгон

ВійнаКримінал та НП
azovske-moreАзовське море
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