Браконьеры рф нанесли Азовскому морю ущерб на более 4 млрд грн

В Азовском море россияне занимаются массовым незаконным выловом водных биоресурсов, безжалостно грабя рыбные богатства водоема. об этом сообщает пресс-служба Госрыбагентства, пишет УНН.

Военная агрессия рф нанесла значительный ущерб рыбному хозяйству Украины. Исключением не стало и Азовское море, где оккупанты занимаются массовым незаконным выловом водных биоресурсов, безжалостно грабя рыбные богатства водоема, - говорится в сообщении.

Детали

Отмечается, что временная оккупация рф бассейна Азовского моря сделала невозможным осуществление контроля за выловом водных биоресурсов в этом водоеме со стороны Украины. Однако Азовский рыбоохранный патруль Госрыбагентства, используя информацию, изложенную в сети Интернет об объемах вылова рыбы оккупантами, с учетом требований законодательства, оценил убытки, причиненные рыбному хозяйству Украины в Азовском море.

Так, по предварительным расчетам, сумма ущерба, нанесенного рыбному хозяйству Украины в результате незаконного вылова рф биоресурсов (калкана азовского, глоси, барабули, хамсы, пиленгаса, саргана, ставриды, тарани, судака, сельди, тюльки, креветок и др.) в Азовском море составляет более 4,1 млрд грн.

Из них российскими браконьерами нанесено:

- в 2022 году - 194,4 млн грн;

- в 2023 году - 367 млн грн;

- за 9 месяцев 2024 года - 3 584 млн грн.

Информацию направили в Бердянский районный отдел полиции в Запорожской области для приобщения к уголовному производству, открытому по ч. 1 ст. 249 Уголовного кодекса Украины.

Напомним

15 километров прибрежной полосы Азовского моря загрязнено мазутом после аварии российских танкеров. Нефтяное пятно движется в направлении Мариуполя.