Браконьеры рф нанесли Азовскому морю ущерб на более 4 млрд грн
Киев • УНН
Российские браконьеры незаконно выловили водных биоресурсов в Азовском море на сумму более 4,1 млрд грн. Наибольшие убытки зафиксированы за 9 месяцев 2024 года - 3,584 млрд грн.
В Азовском море россияне занимаются массовым незаконным выловом водных биоресурсов, безжалостно грабя рыбные богатства водоема. об этом сообщает пресс-служба Госрыбагентства, пишет УНН.
Военная агрессия рф нанесла значительный ущерб рыбному хозяйству Украины. Исключением не стало и Азовское море, где оккупанты занимаются массовым незаконным выловом водных биоресурсов, безжалостно грабя рыбные богатства водоема,
Детали
Отмечается, что временная оккупация рф бассейна Азовского моря сделала невозможным осуществление контроля за выловом водных биоресурсов в этом водоеме со стороны Украины. Однако Азовский рыбоохранный патруль Госрыбагентства, используя информацию, изложенную в сети Интернет об объемах вылова рыбы оккупантами, с учетом требований законодательства, оценил убытки, причиненные рыбному хозяйству Украины в Азовском море.
Так, по предварительным расчетам, сумма ущерба, нанесенного рыбному хозяйству Украины в результате незаконного вылова рф биоресурсов (калкана азовского, глоси, барабули, хамсы, пиленгаса, саргана, ставриды, тарани, судака, сельди, тюльки, креветок и др.) в Азовском море составляет более 4,1 млрд грн.
Из них российскими браконьерами нанесено:
- в 2022 году - 194,4 млн грн;
- в 2023 году - 367 млн грн;
- за 9 месяцев 2024 года - 3 584 млн грн.
Информацию направили в Бердянский районный отдел полиции в Запорожской области для приобщения к уголовному производству, открытому по ч. 1 ст. 249 Уголовного кодекса Украины.
Напомним
15 километров прибрежной полосы Азовского моря загрязнено мазутом после аварии российских танкеров. Нефтяное пятно движется в направлении Мариуполя.