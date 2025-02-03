15 км прибережної смуги Азовського моря забруднено мазутом, зафіксовано його рух у бік Маріуполя - міськрада

Мазутом у результаті аварії російських танкерів забруднено 15 кілометрів прибережної смуги Азовського моря, зокрема, він рухається в напрямку тимчасово окупованого Маріуполя. Про це повідомляє Маріупольська міська рада у понеділок, пише УНН.

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"15 кілометрів прибережної смуги Азовського моря забруднено мазутом внаслідок аварії російських танкерів", - ідеться у повідомленні.

Як повідомляють окупаційні ЗМІ, з середини січня триває прибирання мазуту після аварії російських танкерів в Азовському морі.

"Раніше повідомлялося, що в Азовському морі була зафіксована концентрована пляма нафтопродуктів площею в 300 кв. кілометрів. Окупанти прибрали близько 18 тонн. Проте, мазут помітили знову. Зокрема, він рухається в напрямку Маріуполя", - ідеться у повідомленні.

Нагадаємо

Раніше УНН писав, що після аварії російських танкерів у Керченській протоці в тимчасово окупованому Криму зібрано 578 тонн забрудненого піску і ґрунту.