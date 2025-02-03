15 км прибрежной полосы Азовского моря загрязнены мазутом, зафиксировано его движение в сторону Мариуполя - горсовет

Мазутом в результате аварии российских танкеров загрязнено 15 километров прибрежной полосы Азовского моря, в частности, он движется в направлении временно оккупированного Мариуполя. Об этом сообщает Мариупольский городской совет в понедельник, пишет УНН.

Детали

«15 километров прибрежной полосы Азовского моря загрязнены мазутом в результате аварии российских танкеров», - говорится в сообщении.

Как сообщают оккупационные СМИ, с середины января продолжается уборка мазута после аварии российских танкеров в Азовском море.

«Ранее сообщалось, что в Азовском море было зафиксировано концентрированное пятно нефтепродуктов площадью в 300 кв. километров. Оккупанты убрали около 18 тонн. Тем не менее, мазут заметили снова. В частности, он движется в направлении Мариуполя», - говорится в сообщении.

Напомним

Ранее УНН писал, что после аварии российских танкеров в Керченском проливе во временно оккупированном Крыму собрано 578 тонн загрязненного песка и почвы.