15 км прибрежной полосы Азовского моря загрязнены мазутом, зафиксировано его движение в сторону Мариуполя - горсовет

ukenru
Эксклюзив
Пациенты и врачи: как должна работать система обновления медицинских стандартов - разъяснение юриста
09:55 • 14373 просмотра

Пациенты и врачи: как должна работать система обновления медицинских стандартов - разъяснение юриста

Грэмми 2025: список победителей и скандал с Канье Уэстом и Бьянкой Ценсори
08:26 • 84367 просмотра

Грэмми 2025: список победителей и скандал с Канье Уэстом и Бьянкой Ценсори

Эксклюзив
Время борьбы со своими внутренними конфликтами: гороскоп для всех знаков Зодиака на 3 – 9 февраля
07:40 • 69974 просмотра

Время борьбы со своими внутренними конфликтами: гороскоп для всех знаков Зодиака на 3 – 9 февраля

США запланировали встречи и переговоры с Украиной, россией и другими сторонами - Трамп
3 февраля, 02:57 • 102580 просмотра

США запланировали встречи и переговоры с Украиной, россией и другими сторонами - Трамп

Сурок Тимка ІІІ дал «прогноз» погоды на весну
2 февраля, 10:05 • 131379 просмотра

Сурок Тимка ІІІ дал «прогноз» погоды на весну

Зеленский заявил, что Украина работает над усилением воздушного щита
1 февраля, 18:56 • 135501 просмотра

Зеленский заявил, что Украина работает над усилением воздушного щита

5 важных изменений в Украине с 1 февраля: банковские лимиты и тарифы
1 февраля, 06:30 • 164919 просмотра

5 важных изменений в Украине с 1 февраля: банковские лимиты и тарифы

Пять непревзойденных премьер февраля: что посмотреть
31 января, 18:24 • 205749 просмотра

Пять непревзойденных премьер февраля: что посмотреть

Украина ожидает передачу очередной партии F-16 от Нидерландов
31 января, 15:47 • 171898 просмотра

Украина ожидает передачу очередной партии F-16 от Нидерландов

СБУ открыла дело из-за утечки информации с закрытой встречи Буданова с депутатами
31 января, 15:08 • 153311 просмотра

СБУ открыла дело из-за утечки информации с закрытой встречи Буданова с депутатами

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
На Запорожье за государственную измену в прошлом году осудили 28 человек - ОВА

На Запорожье за государственную измену в прошлом году осудили 28 человек - ОВА

3 февраля, 00:48 • 50590 просмотра
Может быть больно для Америки, но это стоит того: Трамп о повышении тарифов

Может быть больно для Америки, но это стоит того: Трамп о повышении тарифов

3 февраля, 01:16 • 105139 просмотра
Панама заявила о выходе страны из китайской инициативы "Один пояс, один путь"

Панама заявила о выходе страны из китайской инициативы "Один пояс, один путь"

3 февраля, 04:31 • 68401 просмотра
Они не принимают наши автомобили, не принимают нашу сельскохозяйственную продукцию: Трамп о введении пошлин на товары из ЕС

Они не принимают наши автомобили, не принимают нашу сельскохозяйственную продукцию: Трамп о введении пошлин на товары из ЕС

04:51 • 60010 просмотра
Сотрудничество Броваров и Эрлангена: партнерство, которое укрепляет общины

Сотрудничество Броваров и Эрлангена: партнерство, которое укрепляет общины

09:00 • 47218 просмотра
публикации
Сотрудничество Броваров и Эрлангена: партнерство, которое укрепляет общины

Сотрудничество Броваров и Эрлангена: партнерство, которое укрепляет общины

09:00 • 47218 просмотра
Грэмми 2025: список победителей и скандал с Канье Уэстом и Бьянкой Ценсори

Грэмми 2025: список победителей и скандал с Канье Уэстом и Бьянкой Ценсори

08:26 • 84162 просмотра
Аудит в АРМА: эксперты требуют ответственности Думы и изменений в работе агентства

Аудит в АРМА: эксперты требуют ответственности Думы и изменений в работе агентства

31 января, 17:08 • 175697 просмотра
Вернется ли Владимир Кличко на ринг и с кем может сразиться

Вернется ли Владимир Кличко на ринг и с кем может сразиться

31 января, 15:00 • 180040 просмотра
15 сезонов, 439 матчей, 25 трофеев: капитан донецкого «Шахтера» Тарас Степаненко покидает клуб

15 сезонов, 439 матчей, 25 трофеев: капитан донецкого «Шахтера» Тарас Степаненко покидает клуб

30 января, 18:35 • 201026 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
"Еще есть что отдать": Билл Гейтс раскрыл, сколько миллиардов раздал

"Еще есть что отдать": Билл Гейтс раскрыл, сколько миллиардов раздал

09:37 • 16061 просмотра
Грэмми 2025: список победителей и скандал с Канье Уэстом и Бьянкой Ценсори

Грэмми 2025: список победителей и скандал с Канье Уэстом и Бьянкой Ценсори

08:26 • 84162 просмотра
Полярники показали живописную гору с обрывистыми склонами, расположенную вблизи "Вернадского"

Полярники показали живописную гору с обрывистыми склонами, расположенную вблизи "Вернадского"

2 февраля, 22:50 • 109563 просмотра
В церкви в Италии нашли фреску с необычным исламским элементом

В церкви в Италии нашли фреску с необычным исламским элементом

2 февраля, 17:54 • 105592 просмотра
The Rolling Stones отменили европейский тур 2025 года: что известно о причинах

The Rolling Stones отменили европейский тур 2025 года: что известно о причинах

2 февраля, 12:12 • 110108 просмотра
Актуальное
15 км прибрежной полосы Азовского моря загрязнены мазутом, зафиксировано его движение в сторону Мариуполя - горсовет

15 км прибрежной полосы Азовского моря загрязнены мазутом, зафиксировано его движение в сторону Мариуполя - горсовет

Киев  •  УНН

 • 4560 просмотра

Read in English

15 километров прибрежной полосы Азовского моря загрязнено мазутом после аварии российских танкеров. Нефтяное пятно движется в направлении Мариуполя.

Мазутом в результате аварии российских танкеров загрязнено 15 километров прибрежной полосы Азовского моря, в частности, он движется в направлении временно оккупированного Мариуполя. Об этом сообщает Мариупольский городской совет в понедельник, пишет УНН.

Детали 

«15 километров прибрежной полосы Азовского моря загрязнены мазутом в результате аварии российских танкеров», - говорится в сообщении.

Как сообщают оккупационные СМИ, с середины января продолжается уборка мазута после аварии российских танкеров в Азовском море. 

«Ранее сообщалось, что в Азовском море было зафиксировано концентрированное пятно нефтепродуктов площадью в 300 кв. километров. Оккупанты убрали около 18 тонн. Тем не менее, мазут заметили снова. В частности, он движется в направлении Мариуполя», - говорится в сообщении.

Напомним 

Ранее УНН писал, что после аварии российских танкеров в Керченском проливе во временно оккупированном Крыму собрано 578 тонн загрязненного песка и почвы. 

Алина Волянская

Алина Волянская

ОбществоКриминал и ЧП
azovskoe-moreАзовское море
krymКрым
mariupolМариуполь

Обратиться по вопросам размещения рекламы